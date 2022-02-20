Погорел на гей-знакомствах: Шантаж чиновника обернулся для израильтянина тюрьмой

Сколько всего мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации обманул злоумышленник, неизвестно. Фото: REUTERS

Суд признал жителя Иерусалима Таля Башера виновным в вымогательстве 1,25 миллиона шекелей (более 30 миллионов рублей) у чиновника местного муниципалитета и отправил его на 4,5 года в тюрьму, попутно приговорив к выплате компенсации потерпевшему в размере 200 тысяч шекелей (примерно 4,8 миллиона рублей).

Следователи и суд установили, что Таль промышлял мошенничеством в приложении для людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Злоумышленник регистрировался под разными именами и за деньги назначал встречи жаждущим любви гомосексуалистам. После получения предоплаты, Таль исчезал и создавал новый профиль.

Однажды он выяснил, что один из завсегдатаев приложения занимает высокую должность в муниципалитете Иерусалима, и с целью обогащения разработал целый план.

Подговорив знакомого подростка, он зарегистрировал на его имя профиль и таким образом познакомился с чиновником.

После недолгого виртуального общения была назначена встреча, на которую подельники отправились вдвоем – подросток с обаянием, а Таль с видеокамерой.

Дальше все было просто: мошенник пригрозил ответственному работнику мэрии разоблачением и запросил за молчание «скромную» сумму в 15 тысяч шекелей (около трети миллиона рублей).

Чиновник, который, по некоторым сведениям, женат и принадлежит к ультраортодоксальной религиозной общине, заплатил. Но мошеннику переданных денег оказалось мало. Далее суммы росли не по дням, а по часам: 35000 шекелей, 50000, 300000, 450000…

В конце концов, любитель мальчиков, уже успевший снять деньги со всех своих счетов и даже продавший ценные бумаги, не выдержал и обратился в полицию.

На очередную встречу с вымогателем жертва явилась с мечеными купюрами и шантажиста взяли на горячем. Известно, что ранее мошенник уже привлекался к суду по обвинениям в угрозах, нападении и домашнем насилии, но в тюрьме до этого побывать ему так и не пришлось.