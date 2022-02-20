Склоки и жалобы: Американские разведчики не могут работать в Европе

Каждый третий из опрошенных сотрудников признался, что сталкивались с дискриминацией по расовому или половому признакам. Фото: REUTERS

Сотрудники Разведывательного управления Минобороны Соединенных Штатов в Европе (Defense Intelligence Agency, DIA) жалуются на нездоровую рабочую обстановку, которая мешает им собрать необходимые данные.

По словам самих сотрудников ведомства, она работают в «токсичных» условиях.

По утверждению журналистов The Wall Street Journal, соответствующие жалобы Управление направило в Конгресс США.

В качестве примера нездоровой обстановки на рабочем месте приводится ситуация в Риме: один из военных атташе собирал компромат на коллег и передавал его руководству. В результате в офисе сформировалась «враждебная атмосфера», что негативно повлияло на сбор разведданных.

Еще один пример касается сотрудника разведуправления, который пожаловался на коллег, узнавших о его проблемах со здоровьем. По словам потерпевшего, эти сведения сотрудники использовали против него, что также не улучшило показателей работы всего офиса.

Согласно проведенному опросу, свыше половины работников Управления военных атташе считают обстановку в своих офисах нездоровой, а треть респондентов заявили о том, что сталкивались c харассментом или дискриминацией по расовому или половому признакам.

Вместе с тем в самом ведомстве заявили, что жестко борются с нарушениями профессиональных стандартов, расследуя каждое из обращений, а также всемерно стараются поддержать нормальные отношения сотрудников.