На Украине сравнили Байдена с Брежневым

На Украине сокрушаются, что интересы их страны у Байдена «где-то на десятом месте». Фото: REUTERS

Экс-депутат Верховной Рады Артур Билоус, выступая в передаче на украинском телеканале «Наш», сравнил президента США Джо Байдена с Генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

Сравнение, по мнению бывшего слуги украинского народа, вышло не в пользу американского лидера.

– Я вспоминаю советское детство – дедушка Брежнев как-то пободрее выглядел, – сказал Билоус.

Далее экс-нардеп посокрушался по поводу того, что «интересы Украины у Байдена где-то на десятом месте», а также заявил, что истерия с российским «вторжением» нужна главе Белого Дома для отвлечения внимания американцев от собственных проблем, связанных с пандемией, ростом безработицы и прочим, а также для поднятия рухнувшего имиджа президента.

Украинский политик убежден, что Байден в ситуации с гипотетическим «нападением» России на Украину в любом случае окажется в выигрыше, поскольку в конце концов заявит о своей успешной миротворческой миссии.

На фоне обострения положения на востоке Украины главы непризнанных Донецкой и Луганской народных республик объявили о массовой эвакуации жителей на территорию России – детей, женщин и пожилых людей организованно вывозят в Ростовскую область. Также объявлена всеобщая мобилизация – мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет предложено явиться в военкоматы и взять в руки оружие для защиты республик от агрессии Украины.