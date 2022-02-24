Иосиф Кобзон говорил о Майе Кристалинской: «Сначала мне казалось, что голоса у нее нет. Но она начинала петь - и слушать ее хотелось бесконечно»

Майя Кристалинская прекрасно пела с детства, у нее был идеальный слух. Фото: Николай Малышев/фотохроника ТАСС

«ТАК ЖЕ ПУСТО БЫЛО НА ЗЕМЛЕ, И КОГДА ЛЕТАЛ БАХЧИВАНДЖИ»

Майя Кристалинская прекрасно пела с детства. У нее был идеальный слух, она занималась в музыкальной школе, потом пела в хоре Дома пионеров (которым руководил брат Исаака Дунаевского)… И при этом даже не думала о том, чтобы стать профессиональной певицей. После школы она поступила в Московский авиационный институт и изучала самолетостроение. Там она стала звездой самодеятельности, а вот счастья в основной профессии не нашла.

После окончания института они с лучшей подругой по распределению отправились в Новосибирск и столкнулись с практически невыносимыми условиями. Им даже было негде жить - мест в общежитии не оказалось, а их дипломы и знания мало кого интересовали. Еда была ужасной, атмосфера на авиазаводе - тоже. Но когда через несколько дней девушки по собственной воле вернулись в Москву, руководство завода потребовало привлечь их к уголовной ответственности… К счастью, эту историю, по тем временам весьма скандальную, удалось замять: выпускницы устроились на хорошую работу в конструкторское бюро имени Яковлева.

Может, там бы Кристалинская и проработала всю жизнь, если бы не фестиваль молодежи и студентов, ставший в СССР главным событием 1957 года. Она выступила с самодеятельным оркестром под руководством Юрия Саульского и мгновенно привлекла к себе внимание: вскоре Олег Лундстрем предложил ей выступать со своим джазом. Потом она пела в оркестре Эдди Рознера. Начались гастроли, ее песни зазвучали на радио, затем она попала на телевидение - и вскоре ее уже знала вся страна.

Сейчас трудно представить, как можно было ее не любить, однако у некоторых получалось. Ее выступление в новогодней программе с песней «В нашем городе дождь» подверглось разгромной критике: ругали и саму песню (за «пессимизм», «безысходность» и «бесперспективность»), и исполнительницу (в ее исполнении-же «все недостатки выплывают наружу»)… Про голос говорили, что он слабый (тогда многие еще с неодобрением относились к микрофонам - считали, что настоящий певец на выступлениях может обходиться без них). Впрочем, и Иосиф Кобзон, впервые встретившись с Кристалинской у композитора Аркадия Островского, сразу подумал: «Что же в ней такого? Голоса нет, да и фигура не очень удалась». Но почти сразу переменил мнение: «стоило Майюшке улыбнуться — появлялись ямочки на ее щеках, глазки такие прищуренные, и такая искренность, и сразу становится тепло, а когда Майечка начинала петь, хотелось бесконечно слушать ее».

Она записала «парную» песню к хиту Кобзона «А у нас во дворе» - «А за окном то дождь, то снег…» (вообще Аркадий Островский написал для двух исполнителей целый песенный цикл о любви живущих в одном московском дворе юноши и девушки). Еще у нее была песня «Мы с тобой два берега у одной реки», которую вслед за ней распевал весь Советский Союз. Она стала первой исполнительницей «Пусть всегда будет солнце»…

Певица Майя Кристалинская (в центре) и композиторы Тихон Хренников и Александра Пахмутова в ГЦКЗ «Россия», 1982 год. Фото: Владимир Савостьянова/фотохроника ТАСС

Но ничто не смогло сравниться с «Нежностью» Александры Пахмутовой, самым главным хитом Майи Кристалинской. Поначалу эта песня не пользовалась успехом: когда Кристалинская впервые исполнила ее на концерте в Колонном зале Дома Союзов, оваций не прозвучало. Почему-то многих смущало упоминание имени Антуана де Сент-Экзюпери (автору текста Николаю Добронравову даже говорили: «Коля, ну зачем тебе этот Экзюпери? Что, своих летчиков у нас нет? Ведь был замечательный летчик-испытатель Бахчиванджи, и даже по размеру его фамилия ложится. Убери ты этого иностранца из песни…») А Пахмутова потом сказала, что Кристалинская совершила «героический поступок», не отказавшись от «Нежности» после прохладного приема в Колонном зале и упорно исполняя на каждом концерте. В ее исполнении песню услышала Татьяна Лиознова и попросила Татьяну Доронину спеть «Нежность» в фильме «Три тополя на Плющихе» - тогда уж ее популярность стала совсем сокрушительной. Но еще за год с лишним до выхода фильма, в 1966-м, зрители Центрального телевидения назвали Кристалинскую лучшей певицей года.

ЗА АРКАДИЯ АРКАНОВА ОНА ВЫШЛА ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ЗНАКОМСТВА

О многих советских звездах ходили слухи. О Кристалинской - в основном печальные: будто бы она умерла (совсем молодой Григорий Горин даже написал юмореску о слухах, начинавшуюся словами: «Нет, скажите, это правда, что Майя Кристалинская отравилась?») В целом, это был тот случай, когда за дымом стоит огонь. В 29 лет у Майи Кристалинской диагностировали лимфому Ходжкина. Благодаря современному лечению подавляющее большинство больных с этим диагнозом выживают, а в 60-е он был практически смертным приговором.

Но Кристалинская прожила с ним четверть века: болезнь то обострялась, то уходила в ремиссию. Она самого начала попала к замечательному специалисту - Иосифу Кассирскому, крупнейшему гематологу, который лично назначал ей курсы облучения и химиотерапии. После лечения на шее оставались следы - и Кристалинская всегда выходила на сцену с шарфом, шею закрывавшим. Такие повязки даже вошли в моду - мало кто знал, что певица пользуется ими по необходимости.

Личная жизнь у нее сложилась не сразу. Первым мужем стал Аркадий Арканов, тогда врач, а в будущем знаменитый писатель. Брак был заключен скоропалительно - через месяц после знакомства. Майя, судя по всему, любила мужа, а он был настроен более легкомысленно. Он и женился-то на ней, потому что его подначивал друг («А слабо тебе познакомиться с этой девушкой? А слабо сделать ей предложение?») Вместе они прожили всего несколько месяцев. Однажды, в день выборов в Верховный совет, Арканов пошел голосовать по месту жительства (а он был прописан в квартире родителей), взял с собой чемоданчик и на вопрос жены «Когда ты придешь?» ответил: «Думаю, что вообще не приду». И не пришел.

Второй брак, со скульптором Эдуардом Барклаем, наоборот, оказался по-настоящему счастливым. Правда, словно по контрасту, в карьере у Майи Владимировны начались сложности. Главным советским теленачальником в 1970 году стал Сергей Лапин, славившийся своим антисемитизмом - и Кристалинскую вместе с Вадимом Мулерманом, Ларисой Мондрус, Аидой Ведищевой практически перестали показывать по ЦТ. У нее оставались, конечно, гастроли, ей, несмотря ни на что, удалось получить звание заслуженной артистки РСФСР, зрители ее не забывали. Но все же без эфиров популярность слегка шла на убыль.

Майя Кристалинская умерла на 54 году жизни. Фото: Википедия

А в июне 1984-го скончался ее супруг, и это ее подкосило. Она говорила, что ей неинтересно жить. Иосиф Кобзон говорил: «Как-то мы встретились, и я понял, что она от нас уходит». Она умерла через год и четыре дня после мужа.

Роберт Рождественский тогда, в июне 1985-го, написал:

«Хоронили Майю Кристалинскую.

С ней в ЦДРИ прощались. Ровно в полдень.

Столько взбудораженной милиции

на ее концертах я не помню.

...Если б публика с такою жаждой

и с таким волнением истошным

на ее концерт пришла однажды,

Майя прожила б гораздо дольше».