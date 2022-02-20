BBC вбрасывает фейки о расколе в ЛНР

В СМИ начались вбросы о конфронтации Леонида Пасечника и Сергея Козлова. Фото: REUTERS/сайт правительства ЛНР

Какое интересное кино получается. Сидящий в Киеве корреспондент Русской службы BBC (гражданин России) в своем Телеграм-канале телеге сообщает, что в Луганске случился «раскол элит». Дескать, глава правительства ЛНР Сергей Козлов критикует Леонида Пасечника за принятое решение об эвакуации.

Об этом Козлов якобы сообщил корреспонденту BBC лично, прислав свое обращение:

«Эвакуация, которую объявила власть в лице Леонида Пасечника, не вызывает поддержки многих военных Республики знакомых с ситуацией. Мы не имеем права так спешно формировать колонны с мирными гражданами, детьми, женщинами, и ставить их под удар вражеской артиллерии».

Для убедительности в «обращении» есть и такой пассаж:

«Верим, что совсем скоро нашу независимость признает Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Нам некуда отступать - мы на своей земли и за нами великое государство!»

Ну и на десерт – заключение автора:

«Скажу лишь одну фразу, которые поймут знающие люди - бывших сбушников не бывает!» - толстый намек на прошлое действующего главы ЛНР.

- Это информационный вброс, ничего подобного Сергей Козлов не заявлял, и уж тем более не стал бы рассылать свое обращение иностранным СМИ в дни, когда республика стоит на пороге войны, - заверил меня надежный источник в правительстве ЛНР.

Спустя пару часов после появления фейка на сайте Луганского информационного центра появилась новость: «Все, что сейчас делают наши органы исполнительной власти, а в настоящий момент центр мероприятий перемещается к более силовым ведомствам, направлено только на сохранение жизней и здоровья наших граждан, - Заявил глава республиканского правительства Сергей Козлов. - Сейчас пытаются те мероприятия, которые согласно заявлениям двух глав ЛНР и ДНР проводит правительство, штаб территориальной обороны, естественно, опорочить. Идут вбросы о том, что эвакуация не должна производиться».

Он же, в том числе, курирует сам процесс эвакуации как автобусами, так и железнодорожными поездами. А также встречается с первыми мобилизованными луганчанами. То есть, чиновника не посадили «на подвал», не изолировали, он спокойно продолжает исполнять свои обязанности.

Получается, корреспондента BBC из России пустили поработать «по ту линию фронта» и использовали его для вброса фейка о «расколе элит». Убедив, что ему пишут прямо из Луганска. А это они умеют. Вспомните историю о 33 «вагнеровцах», которые были уверены, что ведут переговоры с рекрутером, который нанимает их на охрану нефтяных объектов в Венесуэле.

Боевой вектор противостояния России и Запада давно сместился в информационную сферу. И можно не сомневаться, что технологические уловки будут и дальше использоваться в том числе спецслужбами Украины.

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