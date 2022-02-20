Домогаров заявил, что его заставили покинуть здание театра

Домогаров не скрывал, что не готов мириться с политикой нового художественного руководителя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Kp.ru писал, что Александр Домогаров еще в конце прошлого года объявил об уходе из театра им. Моссовета в длительный академический отпуск. Он (и не только он) не сработался с назначенным в сентябре 2020 года худруком Евгением Марчелли. Домогаров не стал скрывать, что не готов мириться с политикой нового художественного руководителя. "Чем больше я нахожусь вне театра, тем меньше у меня уверенности в том, что я туда вернусь, - говорил в интервью Домогаров. - Труппа немолодая - 40 +. Если возрастным артистам не давать работать, то через год наступает полная растренированность. Либо нынешний худрук этого не понимает, либо у него задача разрушить наш театр. И создать новый, где не нужен артист думающий, имеющий собственное мнение. Где нужен актер-марионетка, функция…».

Полгода назад в театр назначили нового директора - Алексея Черепнёва. Но ситуация не улучшилась. Потом были новогодние праздники, потом – после праздничное затишье, в феврале - гастроли в Самаре со спектаклем «Дядя Ваня» (в нем занят Домогаров в роли Астрова). В Самаре вроде бы все прошло спокойно: только была замена Юлии Высоцкой (она заболела).

И вдруг новый виток конфликта. «В связи с тем, что руководство театра, в лице исполняющего обязанности директора - Черепнёва и исполняющего обязанности художественного руководителя Марчелли, спровоцировали и заставили артиста Домогарова покинуть здание театра раньше озвученного срока, спектакль «Ричард III», назначенный на 15 марта, под огромным вопросом. Так что не рискуйте покупать билеты. Вам вместо Ричарда - впарят «Жестокие игры» или «8 женщин», - написал Домогаров в своем Инстаграме.

Однако на следующий день появилось другое сообщение в его микроблоге: «Исполняющий обязанности директора театра Моссовета - господин Черепнёв, настаивает на том, чтобы я подтвердил гастроли «Ричарда» в Питере! Подтверждаю! Гастроли, намеченные на 18 и 19 марта, в Питере состоятся!

Несмотря на то, что исполняющий обязанности директора театра Моссовет, г-н Черепнёв настаивал, что он может отменить гастроли театра в Питере и отменить спектакль «Ричард III» 15 марта в Москве, запомните: это не Домогаров, а Черепнев высказался за отмену гастролей и спектакля, чему есть официальное подтверждение. Со своей стороны - артист Домогаров подтверждает свой участие в гастролях в Питере. И спектакль 15 марта будет также одобрен, после репетиций, которые состоятся 10 и 11 марта! Если труппа театра сможет его профессионально сыграть для зрителя. По всем остальным вопросам - просьба обращаться в администрацию бывшего театра Моссовета».

Что там опять произошло и почему Домогарова «заставили покинуть здание театра», народный артист не объяснил. Но Александр Юрьевич, при всей сложности его характера, - кассовый артист, на него идет зритель. Разбрасываться народными любимцами в ситуации, когда продажи билетов во всех театрах упали, наверное, не стоит.