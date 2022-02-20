«Киркоров ест меньше всех!»: Кулинарный цех шоу «Маска» прокомментировал закулисный скандал

Филипп Киркоров часто берет с собой детей на съемки. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Каждое воскресенье на НТВ выходит шоу «Маска». Снимается один из самых рейтинговых телепроектов в павильонах Главкино.

Председатель жюри Филипп Киркоров пунктуален как часы. Приезжает на съёмку одним из первых в новом модном образе от Дольче: яркий костюм, кепка в стразах и камнях, стильные очки в виде игральных карт. Вместе с артистом на шоу приехали его дети - Алла-Виктория и Мартин.

Они наблюдают за шоу из зрительного зала. И только, проголодавшись, в коротком перерыве прибегают к отцу.

Филипп, который тоже к этому моменту после многочасовых съёмок нервничает. Помощники забыли принести ему часть его райдера - зефир для дочки.

- Я отказываюсь продолжать программу! У меня ребенок голодный! - без какого-либо негатива и сильных эмоций, но с лёгкой обидой обратился к съёмочной группе артист.

Тут же принесли зефир, но как оказалось не тот, ягодный. Коробки перепутали. По райдеру у Филиппа зефир в шоколаде.

Впрочем, ошибку быстро исправили и ребёнок был накормлен, а отец спокоен.

- Киркоров вообще в этом сезоне из всех членов жюри меньше всех ест. У него никаких излишеств - нарезка из докторской колбаски и зефир, - рассказали kp.ru сотрудники кулинарного цеха «Маски».

- Филипп - скромный. У него в райдере зефир и кола. Абсолютно никаких излишеств, - рассказала kp.ru продюсер проекта Юлия Сумачева. - У других членов жюри тоже есть райдер. Регина Тодоренко, к примеру, любит хамон. Тимура Родригеза я вообще называю мистер Сельдерей — он питается очень правильно, всегда с собой привозит фруктовые пюрешки, сельдерей и морковку.