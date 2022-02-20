Как российская и белорусская армия отбили у Помории, Няриса и Клопии захваченные территории

Условное поле боя было разделено надвое. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Подполковник Андреас Ляйбнер откровенно мерз, но не подавал вида. На пронизывающем, чуть ли не сбивающим с ног ветру полигона «Обуз-Лесновский» его тоненький берет бундесвера защищал не больше, чем газета в проливной дождь. Вместе с еще пятнадцатью военными атташе Ляйбнер приехал на полигон под Барановичами посмотреть на завершающую фазу масштабных российско-белорусских маневров «Союзная решимость-2022».

Кроме Германии были представители США, Польши, Венгрии, Латвии и Литвы, Турции, Чехии и других стран. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Трибуна и условное поле боя были разделены надвое. Слева зона ответственности российских морпехов, правый фланг защищала белорусская армия. Все военные атташе, а кроме Германии были представители США, Польши, Венгрии, Латвии и Литвы, Турции, Чехии и других стран, не сговариваясь (или сговорившись?) сгрудились слева, со стороны российского сектора стороны.

- Россия утверждает, что это оборонительные учения, - говорит подполковник Ляйбнер. – Нас пригласили убедиться в этом, и мы, конечно, ухватились за это приглашение.

В то, что Россия и Белоруссия тренируются именно обороняться, верили не все. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

В то, что Россия и Белоруссия тренируются именно обороняться, верили не все. Когда журналисту ABC News выпал шанс, он так прямо белорусов и спросил: «Вы будете помогать России захватывать Украину?» Ему ответили, как отвечали везде все последние недели: ни Россия, ни Белоруссия никого захватывать не собираются. Но хочешь мира – готовься к войне. Американец не поверил. Но достал блокнот и аккуратно записал поговорку.

МОБИЛЬНАЯ ОБОРОНА

По легенде маневров, войска вымышленных стран Нярис, Помории и Клопии вместе с террористической организацией Днепровией идут войной на Союзное государство Республики Полесье и Северной Федерации. Ситуация усугубляется тем, что сил на Западе у «наших» не хватает, Союзному государству приходится перебрасывать войска с восточных окраин. Авиация, тяжелая бронетехника, силы ПВО, морпехи, мотострелки и десантники, - все это более чем в 200 эшелонах прибыло из Хабаровска, Владивостока и других регионов Восточного военного округа.

Названия стран в легенде подобрали, конечно, с юмором. Но в остальном – никакого смеха. Активная фаза учений началась 10 февраля, сначала войска тренировались отбивать воздушное нападение, потом на пяти белорусских полигонах начались условные сухопутные бои.

Самолеты сымитировали воздушный бой, устанавливая контроль над небом. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Последний эпизод вобрал в себя все элементы современного боя. Войска агрессоров атаковали силы Союзного государства, однако получили отпор. При этом «нашим» предстояло освободить захваченные территории - нанести контрудар и отбросить захватчиков туда, откуда пришли. В этом и была загвоздка: уж очень хотелось западным СМИ убрать приставку «контр» и представить все как полюбившееся им слово вторжение.

И вот условные силы Нярис и Помории условно лязгнули гусеницами и пошли в условную атаку. Тут же из-за леса с ревом появились истребители Су-30 и Су-35, они сымитировали воздушный бой, устанавливая контроль над небом. Следом прогудели бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22-М3, вдали, у самого горизонта взметнулись столбы дыма. С укрытых в лесу позиций по условному врагу ударили «Грады», их разрывы заглушила канонада артподготовки – били совсем не условные гаубицы «Гвоздика».

Ни Россия, ни Белоруссия никого захватывать не собираются. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Внизу из укрытий застрекотали крупнокалиберные пулеметы, а по воздуху ударили лопасти вертолетов – началась воздушная карусель, вертолеты один за одним накрывали противника непрерывным огненным дождем.

Атташе-американец трещал фотокамерой, подполковник Ляйбнер застыл, приоткрыв рот. Да, на маневрах противник был условный, но окажись кто на его месте, ох и не поздоровилось бы. Это был не театр, каждый выстрел и артиллерийский залп должны попасть в определенную мишень. Позже посредники изучат каждую и выставят оценки. А сейчас все это слилось в бой, хоть и условный, но беспощадный.

Из-под трибуны двинули танки, БТР и БМР. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Из-под трибуны двинули танки, БТР и БМР, два ручья сливались в один поток, извергая снопы пламени и дыма. Когда последняя броня скрылась за горизонтом, западные журналисты бросились к Андреасу Ляйбнеру за словами натовской солидарности: «И что же, по-вашему, это было?»

- Вы знаете, это самая настоящая оборонительная операция, - подполковник бундесвера развел руками. – Да, русские и белорусы перешли в атаку. Но в любой академии скажут: такая атака - это мобильная оборона. Даже если бы хотел, я никак не смог бы счесть это вторжением.

Это был не театр, каждый выстрел и артиллерийский залп должны попасть в определенную мишень. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

То же самое пытались объяснить и представители Белоруссии и России.

- Главная цель, которая выносилась на учения, - показать решительность и способность в обеспечении военной безопасности Союзного государства, - сказал секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович. – Сегодня разыгрывался наиболее важный и сложный эпизод – освобождение временно захваченной противником территории. Для любых войск это сложная задача, и мы видели, что наша совместная группировка успешно справилась с задачами учебного плана. Хотелось бы, чтобы наши войска всегда действовали бы только по учебному плану. Ни нам, ни России война не нужна. Мы до сих пор пожинаем последствия Великой отечественной войны.

Учения - это один из этапов проверки боеготовности войск. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- Вы можете обещать, что российские войска сегодня-завтра вернутся обратно в Россию? – не унимались западные журналисты.

- Учения – это один из этапов проверки боеготовности войск, - сказал Александр Вольфович. – Маневры окончены, но проверка продолжается. Решение о ее окончании будут принимать Верховные главнокомандующие Белоруссии и России.

Главная цель учений - показать решительность и способность в обеспечении военной безопасности Союзного государства. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Я решил поинтересоваться, что думает о маневрах военный атташе посольства Украины в Белоруссии Александр Болюта. Двинул к нему слегка набычившись, ожидая встретить демарш вроде того, что украинские дипломаты устраивают в разных еврокомиссиях. Но Болюта, выслушав вопрос, улыбнулся, мягко положил руку на плечо и сказал:

- Вы извините, но я не могу говорить. Рад бы, но сами понимаете, субординация, начальство. Может, в другой раз. Когда-нибудь…