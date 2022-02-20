Наследство Борисова Невзорова: артист владел недвижимостью стоимостью в 35 млн рублей

Борис Невзоров и Елена Хрипунова воспитывали годовалую дочь Настю. Вместе они прожили больше 10 лет. Фото: кадр канала «Россия», программа «Судьба человека».

72-летний Борис Невзоров много снимался, играл в театре. Поэтому коллеги не сомневались: с коронавирусом он справится и вернется на работу. Но случилась беда: Бориса Невзорова госпитализировали с COVID-19, у него было серьезное поражение легких, организм не справился – народный артист умер 18 февраля от осложнений коронавирусной инфекции. Это стало шоком и для коллег, и для близких. Как и у любого человека в возрасте, у Бориса Невзорова имелись хронические заболевания, но он держался бодро – говорил, что силы и желание работать есть.

Два месяца назад Невзоров закончил съемки в сериале «Кунгур» в Крыму, еще меньше месяца назад играл в спектаклях на сцене Малого театра. В конце 2021-го года отпраздновал с семьей радостное событие: Анастасии Невзоровой – младшей дочери Бориса Георгиевича исполнился год. Дочь у Бориса Невзорова и бухгалтера театра Елены Хрипуновой родилась в незарегистрированном браке. Однако Борис Георгиевич намеревался оставить квартиру гражданской жене Елене и дочери Насте, но пока неизвестно – успел ли актер оформить соответствующие документы. По некоторой информации – успел. А вот брак не был оформлен, хотя жили дружно. Невзоров говорил, что снова поверил в любовь и ему хорошо рядом с Леной. Елена младше Бориса на 25 лет, однако пара выглядела гармонично. Жили дружно и счастливо. Невзоров в программе «Судьба человека» говорил о своей Лене: «Когда я перешел работать в Малый театр, оказалось - там ходит такая ершистая заноза, которая не всем улыбается. Но однажды она мне все-таки улыбнулась. Я иногда с тревогой просыпаюсь и думаю – Господи, ну нельзя чтоб так было хорошо! Сразу внутри тревога: не дай Бог что-то поменяется…»

Кроме младшей дочери Анастасии у Бориса Невзорова есть еще два наследника. Борис Георгиевич души не чаял в старшей дочери Полине – 37-летняя наследница врач, живет в Сочи. Полина замужем, у нее двое сыновей – родные люди постоянно были на связи. Полина – дочь от второго брака Невзорова с актрисой Анастасией Ивановой, которую убил грабитель, когда девочке было 11 лет. Младшую дочь он назвал в честь погибшей жены. А вот с сыном от первого брака артист не общался: экс-жена Марина много лет назад уехала с их общим ребенком жить в Лондон, мальчика воспитывал не родной отец. Сейчас Денису 50 лет – с отцом они не общались. «Честно говорю – это было болезненно очень. Долго бурлило во мне все это», - недавно признавался Невзоров о своих не сложившихся отношениях с сыном.

Борис Невзоров получал хорошую пенсию – более 50 тысяч рублей, благодаря прибавке в 30 тысяч за звание «народного артиста», а также много работал. Однако больших богатств не нажил. У Бориса Георгиевича была просторная квартира в Москве, но ее он был вынужден продать при скандальном разводе с третьей женой Аллой Пановой в 2010-м году – вырученные средства поделили пополам. На свою часть денег Невзоров купил квартиру в Подмосковье – двушку в Долгопрудном. Двухкомнатная квартира может оцениваться в 12 миллионов рублей. В 2005 году Борис Георгиевич завершил стройку дома в подмосковном микрорайоне Мамонтовка – это 17 км от МКАД, рядом с городом Пушкино. На 11 сотках – два деревянных дома, два бассейна, сауна. Средняя стоимость домов такой площади в поселке – около 23 миллионов рублей. Получается, что у Бориса Невзорова три наследника: трое детей – двое взрослых и один несовершеннолетний ребенок.

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