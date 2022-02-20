До 30 тысяч рублей: Для водителей приготовили новые штрафы

Идея ввести новые штрафы для водителей принадлежит депутатам Москвы и Московской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неосторожно выброшенный из окна автомобиля мусор может обернуться крупным штрафом. Депутаты Госдумы проголосовали за поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят новый штраф - для тех, кто готов свалить все отходы из автомобиля в неположенном для этого месте.

Плата за такое нарушение предусмотрена серьезная. Обычному водителю легкового авто светит от 10 до 15 тысяч рублей штрафа за первое нарушение, если его поймают за тем же в течение года, придется заплатить в два раза больше. Для должностных лиц и компаний санкции, как обычно и бывает, еще строже, к тому же у них могут конфисковать транспорт, с помощью которого те незаконно вывозят отходы. Если же в деле замешана не легковушка, а что покрупнее, то и штрафы подрастут, например, за грузовик мусора придется отдать 40-50 тысяч рублей.

Идея ввести новые штрафы для водителей принадлежит депутатам Москвы и Московской области - именно они разработали законопроект, который представили на рассмотрение федеральным коллегам.

- Только за прошлый год в Московской области ликвидировали 643 свалки, а с нелегальных свалок столицы вывезли полмиллиона кубометров отходов, - отметил депутат Московской городской думы Александр Козлов, представляя законопроект в Госдуме. - Для граждан предусмотрен штраф за выброшенный где попало мусор - от тысячи до 2 тысяч рублей. Но услуги по незаконному вывозу отходов обходятся примерно в 10 тысяч рублей. А нанесенный окружающей среде ущерб намного превышает суммы штрафов.

Поэтому, по логике законных избранников, те, кто выбрасывает отходы прямо из машины, заслуживают более суровых санкций.

Такие нарушения смогут фиксировать камеры видеофиксации. Правда, если поймали человека не с поличным, а в объектив камеры, штраф будет поменьше: 10 тысяч для гражданина.

Депутаты Госдумы поддержали инициативу москвичей, проголосовав за нее в первом чтении. Как говорит заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Белых, к документу все же есть замечания. Так, ко второму чтению предстоит уточнить суммы штрафов.