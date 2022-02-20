«Жанна Фриске никогда не делала ЭКО!»: родные певицы опровергли давние слухи

У сестер Жанны и Натальи Фриске не было секретов друг от друга. Наташа утверждает — ее сестра не делала ЭКО. Фото: Instagram

Этой весной Платону Шепелеву исполнится 9 лет. Мама мальчика Жанна Фриске умерла, когда ему было всего два года. Певица Жанна Фриске родила единственного сына в 38 лет, а через несколько месяцев после этого у нее диагностировали глиобластому – опухоль мозга. С тех пор в ток-шоу и в соцсетях часто разбирали связь ЭКО и болезни Жанны. Однако Фриске никогда не делала ЭКО – об этом знают все ее друзья, сама певицы утверждала это многократно. А вот теперь подтвердили ближайшие родственники.

Роман певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева не был стремительным – они присматривались друг к другу, потом начали путешествовать вдвоем… Свадьбу не планировали. Пара встречалась чуть больше года, когда Жанна узнала о своей беременности. Это было неожиданно и для Жанны, и для Дмитрия. Оба обрадовались. Фриске решила рожать в США – улетела туда в конце московской осени. А перед родами приняла у себя в гостях в Майами съемочную команду глянцевого журнала с родины. Жанна на 9-м месяце беременности откровенничала с журналистами, что всегда хотела малыша. Но подчеркивала: «Этот ребенок для меня долгожданный, но незапланированный». Беременность была неожиданной для певицы – именно поэтому Дмитрий не успел влиться в семью Жанны. Семья Фриске узнала о существовании в жизни Жанны Шепелева уже после радостной новости о беременности. После того, как Фриске и Шепелев узнали о беременности – они стали готовиться к долгожданному событию и строить планы на будущее. Через два месяца после родов Жанна узнала о болезни, но они не стали обсуждать с Дмитрием — способствовала ли беременность развитию опухоли. Этот момент отражен в книге.

Фотосессия в Майами для российского глянца - на 9 месяце Жанна рассказывала, как счастлива в своей неожиданной и незапланированной беременности. Фото: СОЦСЕТИ

После смерти Жанны Фриске отец ее ребенка Дмитрий Шепелев написал книгу «Жанна» – в помощь больным раком и их родным. Однако в описании болезни нет ни слова об ЭКО. Младшая сестра певицы Наталья Фриске неоднократно подчеркивала, что ее сестра не делала ни ЭКО, ни омоложения стволовыми клетками: «Она прожила два года благодаря экспериментальному лекарству...».

35-летняя Наталья Фриске этой весной сама станет мамой, и ее вновь атакуют вопросами: про ЭКО у Жанны. Наталья вновь опровергла в stories социальных сетей: «Моя сестра не делала ЭКО».

В последнем выпуске программы «Ты не поверишь!» (НТВ) не выдержал и отец сестер Фриске. Родные певицы устали от того, что Жанне приписывают ЭКО – процедуру искусственного оплодотворения. Владимир Борисович Фриске рассказал: «Меня больше всего бесит, когда эти гадости говорят. ЭКО Жанна никогда не делала. Если бы она делала ЭКО, то раньше бы родила. Она всегда была за естественную беременность…»