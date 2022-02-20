Зеленский пошел на ядерный шантаж

Если комик не шутил и не блефовал, то вся Европа окажется в зоне реальной и чудовищной опасности. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский выступил на прошедшей в конце минувшей недели в Мюнхене ежегодной конференции по безопасности. Наговорил много чего (см. сайт kp.ru), временами, по старой привычке, старался юморить перед лояльной ему аудиторией западных политиков и экспертов. Получалось не всегда удачно, а один из пассажей его речи потянул на совсем уж дурную шутку.

- Я поручил МИД созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума, - сообщил оратор, упомянув, что Киев и раньше предпринимал такие попытки, но безрезультатно. - Сейчас я, как президент, и Украина делаем это в последний раз. Если саммит не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то меморандум будет признан Киевом как недействительный.

Зал судорожно выдохнул. Ведь согласно этому меморандуму, подписанному в Будапеште в 1994 году Украиной, Россией, США и Британией, Киев согласился переместить в РФ остававшуюся на украинской территории часть советского атомного арсенала и присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). И вот теперь лидер страны фактически дает понять, что, если его не поддержат, то он готов порвать этот важнейший для глобальной безопасности договор и может развернуть производство собственных ядерных вооружений.

Если комик не шутил и не блефовал, а всерьез собирается осуществить свою угрозу, то вся Европа окажется в зоне реальной и чудовищной опасности.

Что бы ни говорили о жестоком экономическом кризисе на Украине, там сохранились многие предприятия советского ракетно-ядерного комплекса - один Южмаш чего стоит. Наверняка остались и документация, и многие специалисты (хотя некоторые, как стало известно, подались в Северную Корею, где им нашлось применение). Учитывая безбашенность нынешнего киевского режима и возможность прихода к власти еще более отъявленных бандеровцев, жаждущих «разделаться с москалями», то, отбросив Будапештский меморандум, а с ним и ДНЯО, эти деятели могут вложиться в изготовление ядерного заряда или даже просто сварганить «грязную бомбу» и обрушить ее на Донбасс, Россию или кого-то еще, кто к тому времени окажется им не мил. А роза ветров - она в Европе изменчивая, мало никому не покажется.

Поэтому удивительно, что Запад пока никак не отреагировал на этот откровенный шантаж. Хотя должен был бы дружно осудить! Как там теперь собираются запрещать ядерную программу Ирана или той же КНДР, если рядом, под боком, Украина спокойно намеревается выстругивать себе атомную дубинку? Растерялись и в ООН. Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, комментируя высказывание Зеленского, лишь напомнил слова своего шефа о том, что «публичные заявления по ситуации на Украине должны быть направлены на снижение напряженности, а не на ее усиление».

Ничего себе снижение напряженности! Обезьяна с гранатой покажется легким испугом на фоне бандеровцев с ядерной бомбой. Для западных политиков спускать на тормозах планы их киевских подопечных стало бы фатальной ошибкой, а покрывать и тем более поддерживать их - преступлением. Вот и посмотрим, кто действительно честно выступает за всеобщую безопасность, а кто пытается ее подорвать в угоду своим интересам.