Мария Захарова: Запад хочет поставить Украину под тотальный контроль

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мария Владимировна, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что разговоры о геноциде в Донбассе, цитирую, «смехотворны». А президент Украины Зеленский вообще дошел в своих заявлениях до того, что заявил: «Минометный огонь, обстрел с обеих сторон, снаряды долетали до Ростова, это провокация, это чистая ложь, не было этих раненых. Это просто граждане настолько доведенные до безумия, что они подрывают сами себя».

- Это все, конечно, чудовищно. Но мы не должны реагировать от заявления к заявлению, а обязаны понимать, что люди там живут уже семь лет в настоящем аду. И об этом говорят российские журналисты, об этом говорят украинские журналисты – те, которые не прогнулись под официальную линию и которых преследуют за эти слова. Об этом говорят наши политические деятели. Об этом не говорит Запад. Он молчит на этот счет. Люди в Донбассе обречены на выживание. Дети народились уже, которые не знают, что такое мирная жизнь. И вот этот посыл был выдан за ложный. То есть, это, вообще, все уже от лукавого, когда правда выдается за ложь, а ложь - за правду.

- На Мюнхенской конференции по безопасности генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что если цель России иметь меньше присутствия НАТО на своих границах, она получит больше НАТО.

- Это, конечно, уже не конференция – то, что мы видели. Это часть спецоперации, которую проводит Запад, возможность сфокусировать внимание на обвинениях, которые были заранее проработаны и адресованы нашей стране. Каких? «Россия обязательно вот-вот нападет. Россия не может не напасть. Россия всегда нападала. Россия будет это делать вновь». Вот сейчас немецкое издание опубликовало один из документов, который в очередной раз свидетельствует о том, что в 80-х – 90-х годах Запад активнейшим образом давал заверения Советскому Союзу о не расширении альянса в Восточную Европу. Подлинный документ, найденный в британских архивах. И когда вчера генсека НАТО Столтенберга спросили: как вы его оцениваете? Можете ли вы его, ну, воспринять как аргумент российской стороны? Он «прекрасную» вещь сказал: это не коллективное решение НАТО было. Это отдельные его члены такое позволили себе сказать. А НАТО принимает коллективное решение. Так вот, включение Украины в натовский ареал предполагает главное – лишение Украины собственного голоса, постановку этого государства под натовское ружье во всех смыслах: политика, экономика, международные отношения и просто диктат всего того, что это государство должно сделать.

- Но мы видим, что даже в рядах депутатов Госдумы, которые решали вопрос о признании Донбасса, не было абсолютного единства. Были те, кто приводил следующие аргументы: зачем нам заниматься внешней политикой, это не наш вопрос, давайте займемся внутренними проблемами, будем повышать благосостояние граждан страны. Почему одно противопоставляется другому, непонятно.

- Я не хочу давать оценку этим выступлениям. Депутаты должны выражать точку зрения людей, которые их выбирали. Заниматься ли нам внешней политикой? Ну, а как же? Внешняя и внутренняя политика – они взаимосвязаны. Если говорить об Украине после получения ею суверенитета, то вся история – это попытка Запада поставить государство под контроль, потому что это возможность постоянной дестабилизации ситуации на рубежах России.