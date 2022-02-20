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Политика20 февраля 2022 13:40

Юг России сплотился в гуманитарной помощи Донбассу

Сбор необходимых продуктов и медикаментов идет от Ростова-на-Дону до Сухуми
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Вооруженные силы Украины предпринимают новые попытки атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Вооруженные силы Украины предпринимают новые попытки атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Фото: REUTERS

В Следственном комитете России сообщают, что Вооруженные силы Украины предпринимают новые попытки атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Есть жертвы среди мирного населения, повреждены жилые дома в прифронтовой зоне.

Пока Следственный комитет собирает доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса, западные СМИ накручивают градус паники в украинских селах. Методы все те же, что использовались на Украине гитлеровцами в 1941-ом году. Ничего нового в этом плане западные пропагандисты за последние 80 лет не придумали.

Корреспондент ежедневной леволиберальной газеты Великобритании "Гардиан" Шон Уокер в своей заметке "Не дай Бог, придут казаки": в прифронтовых городах Украины растут опасения войны" цитирует некую Раису Малашенко (возможно имя выдумано, как и сама речь): "Не дай Бог придут русские, а потом с ними придут их казаки и чеченцы. Представь, какой это будет ад тогда". Так как снимка женщины нет, автор пытается нарисовать ее образ в воображении читателя: "сказала она, и в одном ее глазу заблестела слеза". Очень трогательно, но хотелось бы правды.

Материал автора ежедневной леволиберальной газеты Великобритании "Гардиан" Шона Уокера

Материал автора ежедневной леволиберальной газеты Великобритании "Гардиан" Шона Уокера

Фото: Скриншот сайта

А между тем, именно казаки и другие уроженцы Северного Кавказа сейчас активно собирают помощь жителям Донбасса, беженцам той самой бывшей территории Украины. Тем, кто сейчас пытается спасти жизни своих детей от украинских снарядов.

В Ростове-на-Дону местные жители собирают продукты длительного срока хранения, постельное белье, средства личной гигиены, стиральный порошок, одежду, перевязочные, обезболивающие, сердечные, антибиотики, шприцы на улице 11-я линия, дом 25. По этому адресу находится Штаб Ростовского Казачьего Союза, где формируется груз с гуманитарной помощью.

Черноморское Казачье Войско призывает все 47 организаций соотечественников Абхазии в России присоединиться к сбору средств и оказанию любой другой помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

Единый штаб помощи Донбассу открылся в Сухуме, в офисе Фонд батальона "Горец" по адресу ул. Абазинская, дом 59.

Казаки просят неравнодушных граждан не перечислять деньги, а купить необходимые товары и привезти в точки сбора.

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