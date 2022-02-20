Зеленский заигрался в «ядерный апокалипсис»

Владимир Зеленский на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности Фото: REUTERS

Есть ощущение, что у Зеленского то ли на фоне постоянного стресса в связи с информационной вакханалией вокруг его страны, то ли на фоне неконтролируемого и систематического приема алкалоида тропанового ряда просто поехала крыша. Здоровый человек на конференции по безопасности не будет ни в шутку, ни тем более всерьез угрожать миру ядерной бомбой.

А он именно это и сделал, пригрозив выйти из Будапештского меморандума. Президент немаленького европейского государства говорит, что фактически готов выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, ведет себя как какой-нибудь сбрендивший бородатый диктатор Ближнего Востока, и ни одно «цивилизованное государство» даже не пожурило новоиспеченного Кима.

Большинство ученых-атомщиков с Украины, поговаривают, как раз в Северную Корею и сбежали. Но с Киева станется. У них все-таки и Чернобыль, и четыре действующие станции, и влажные мечты националистов о «грязной бомбе». А если к этим мечтам да господдержку (на кредиты Запада, к слову).

Интересно все-таки, для каких нужд Украина на прошлой неделе запросила у НАТО огромное количество техники и аппаратуры на случай катастрофы «любого характера». Там в перечне были в том числе машины радиохимической разведки, костюмы радиохимической безопасности и прочие прибамбасы, которые в требуемых количествах сгодятся и для ядерного апокалипсиса. Не ждут, а готовятся?

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