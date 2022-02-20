В России никто не боится войны

Разбитая снарядами церковь в Донецке. 2015 год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хватит врать хотя бы самим себе. Никто не боится войны. Кроме тех, кто на ней был. Остальные просто говорят то, что принято в приличном обществе. А в приличном обществе принято быть «против войны». Любой.

В приличном обществе с 70-х годов было принято петь Окуджаву «Ах, война! Что ты подлая сделала». Тем более, что это весьма приветствовалось официальной советской пропагандой, которая тоже боролась за мир.

Тем временем, остальная страна, та, которая стояла у станков, строила и пахала, пела под гитару «Самолет заходит на посадку тяжело моторами гудя. Он привез патроны и взрывчатку. Это — для тебя и для меня».

Ну, и «Группу крови» конечно - «Пожелай мне удачи в бою»...

Не то, чтобы милитаризм был в крови у советских людей. Но всеобщая воинская повинность накладывала свой отпечаток.

А еще у каждого поколения все равно есть «своя» война. Последнему советскому поколению досталась 1-я Чеченская. Российская Федерация и в этом смысле стала правопреемником и СССР и Российской Империи.

Наши власти продолжают использовать миролюбивую риторику, которая почти полностью повторяет тезисы ЦК КПСС. Но, социальные сети трактуют и военную операцию против Грузии в 2008 году, и Сирийскую кампанию, и Крымскую операцию 2014 года как безусловные военные победы России.

Для простого обывателя это и есть подлинное свидетельство того, что Россия встала с колен и вообще - сверхдержава.

Незаконченная в 2015 году война в Донбассе — это наша коллективная русская психотравма.

Российское общество интуитивно все хорошо понимает - про дипломатию, правильность выбора момента, тактику и прочие геополитические резоны. И готово было ждать целых семь лет.

Но наша историческая логика остается неизменной. Если кто-то бьет по России и по русским, этого «кого-то» нужно размотать танковыми гусеницами. Это - правильно. Это — справедливо. А прочерченные в 1991 году государственные границы мало кем воспринимаются как справедливые и тем более - окончательные.

В Донбассе, на Украине продолжает твориться несправедливость. Так не должно быть. И это война, которой так «боятся» либеральные интеллигенты, изначально воспринимается как справедливая, а потому и легитимная.

Вообще быть русским и топить за пацифизм довольно странно. Смотришь на карту мира, где Российская Федерация широко легла от океана до океана (это мы еще про 14 бывших советских республик не говорим) и сразу понимаешь, что более миролюбивого народа чем русские за последние 500 лет в Евразии просто не было. Слушаешь Пескова, который говорит, что «Россия никогда ни на кого не нападала» и с трудом сдерживаешь хохот.

Хватит уже. В Европе все равно никто не смеется. А нам на морозе даже улыбаться не хочется.

*Авторская колонка отражает личное мнение автора, которое может не совпадать с позицией редакции «Комсомольской правды».

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