Артист начинал с амплуа грозного любера. Но потом натура победила, и стал задушевным лириком. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В поздние восьмидесятые группа «Любэ» вдарила из всех магнитофонов страны, зависшей тогда на краю черной пропасти девяностых. «Атас!» - восторженно кричали мы вслед за солистом, объединившим в себе бандитскую эстетику субкультуры люберов, романтику поствоенного сыска и толику белогвардейщины. Потом были «Не валяй дурака, Америка», «Комбат», «Конь», «Полустаночки», «Давай за...» и много-много других песен, ставших любимыми у самых разных категорий сограждан. Исполнявший их лирический герой мужал и менялся, из жесткого брутала в шинели превращаясь в лирика, певца своей Родины.

«Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись, по ветру стоят и листву так печально кидают...» С этой точки так легко рухнуть в китч, в лубочную народность, но с ним этого не случилось до сих пор.

Расторгуеву несказанно повезло встретить на своем пути композитора и продюсера Игоря Матвиенко и поэта Александра Шаганова, сочинивших для него подавляющую часть репертуара. Но спел-то их он, Расторгуев! Теперь иной раз приходится доказывать, что «Конь» - песня народная только в степени ее признания, а так-то у нее и конкретные авторы есть. Чтобы такое произошло, надо, уж извините, сердцем петь. А так не каждый хороший артист умеет.

Свое 65-летие он намерен отпраздновать тихо: в последующие два дня у «Любэ» два больших концерта с оркестром в Москве, а потом и в Питере. В марте полно концертов в городах России - везде «Любэ» любят и ждут. Пусть и дальше будет только так. «А на сердце опять горячо, горячо...» Здоровья и новых песен, Николай Вячеславович!