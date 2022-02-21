Лучшие сериалы недели 21-28 февраля 2022 года: Дюжев подготовил ограбление, Бондарчук - любовное томление

Герой Бондарчука с виду строг, а любит трепетно и нежно. Фото: Premier

«Год культуры»

2-й сезон, комедия

Похоже, в 2018 году производители не ожидали, что сериал станет таким успешным, и поэтому подзадержались со вторым сезоном. Напомним, это комедия про чиновника Минкульта России Сычева (Федор Бондарчук), которого за провинность отправляют наводить порядок на провинциальном филфаке. Там он вступает в противостояние с педагогом Софьей Белозеровой (Мария Ахметзянова), но между ними пробегает искра большого чувства. В новых сериях Сычев возвращается в Верхнеямск, чтобы провести филологический форум, и вновь сталкивается с Белозеровой. И все былое в отжившем сердце, конечно, ожило. Актерский состав первого сезона (Валерия Шкирандо, Риналь Мухаметов, Ольга Медынич, Александр Яценко, Антон Филипенко, Александр Лыков, Игорь Угольников) пополнил Петр Федоров.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр Premier,

с 22 февраля.

«Агеев»

Андрею Смолякову не привыкать играть сыщиков. Фото: Okko

детектив

У оперативника Агеева (Андрей Смоляков) самая высокая раскрываемость в городе. Начальство не нарадуется и прощает ему резковатый характер и необычную манеру работы. Он замкнут, и только коллега Кира (Александра Урсуляк) знает его больше других. Однажды они становятся свидетелями убийства. Агеев понимает, что Кира что-то скрывает...

Где смотреть: онлайн-кинотеатр Okko,

с 23 февраля.

«Когда закончится февраль»

Пережив беду, Ольга (Марина Коняшкина) решает помогать другим. Фото: Россия 1

мелодрама

Режиссер Елена Цыплакова - признанная мастерица сериалов про женщин, на долю которых понавыпадало невзгод. Главная героиня Ольга (Марина Коняшкина) работает в рекламном агентстве. У нее любящий муж (Сергей Перегудов), 13-летний сын. Однажды Ольга возвращалась домой затемно, и с ней случилась беда. С трудом Ольга выбирается из депрессии и идет работать в кризисный центр, чтобы поддерживать других женщин, оказавшихся в тяжелой ситуации.

Где смотреть:

«Россия 1», с 21 февраля,

понедельник - вторник, четверг, 21.20.

«Ресторан по понятиям»

Персонаж Дюжева обожает тюкнуть кого-нибудь молоточком. Фото: ТНТ

комедия

Сериал сначала показали в онлайн-кинотеатре, и он мгновенно стал хитом. Вор Шустрый (Владимир Вдовиченков) откинулся с зоны и твердо решил жить в согласии с законом. Но на работу бывшего зека не берут. Друзья-подельники - альфонс-мошенник Кощей (Владимир Сычев), знатный драчун Кувалда (Дмитрий Дюжев) и похититель животных Килька (Иван Кокорин) - уговаривают его пойти на крупное дело в последний раз, чтобы жить потом припеваючи. Идея в том, чтобы для прикрытия открыть ресторан по соседству с банком и вырыть подкоп. Заведение получается в тюремном стиле: там подают чифир в кружках, баланду, салат «Побег из КПЗ» и т. п. Но неожиданно заведение становится популярным...

Где смотреть: ТНТ, с 21 февраля,

понедельник - четверг, 22.00.