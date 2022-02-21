Будет ли НАТО воевать за Украину : отвечаем на пять главных вопросов о ситуации вокруг Донбасса

Батальоны территориальной обороны в Запорожье ждут «нападения России», пока ВСУ обстреливают города и поселки Донбасса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1. Если спутники в космосе все видят, то почему «замечают» лишь «активность» РФ у российско-украинских границ?

По той же причине, по которой американцы не предоставили суду в Гааге данные своих спутников в те часы, когда произошла катастрофа с малазийским «Боингом». Невыгодно замечать концентрацию украинских войск вблизи линии разграничения в Донецкой и Луганской областях - а их численность уже превысила 100 тысяч военнослужащих. Сотни единиц тяжелой техники, в том числе артиллерия и минометы крупных калибров и танки, которые в этой зоне по Минским соглашениям находиться не должны, туда стянуты. И ведут огонь. Если этого «не слышат» наблюдатели ОБСЕ, то спутники-то видят точно. Но «закрывают глаза».

2. Почему Москва не хочет говорить напрямую с Зеленским?

На этот вопрос отвечали и пресс-секретарь президента Путина, и он сам, и глава МИДа Лавров.

Дмитрий Песков: «Мы получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на вопрос: зачем? Киев говорит: мы будем говорить только про Донбасс. Мы говорим: давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас к нам есть вопросы по другим темам? Молчат».

Сергей Лавров: «Зеленского готовы принять в Москве для обсуждения нормализации двусторонних отношений. Если украинский президент хочет обсуждать вопросы Донбасса, то следует обратиться в контактную группу по соответствующей теме».

3. Что будет с беженцами из Донбасса, эвакуированными в Россию?

- Более двух десятков регионов РФ заявили о том, что готовы принять людей с юго-востока Украины (от нескольких сотен до нескольких тысяч). Первыми 19 и 20 февраля разместили тысячи уехавших от войны женщин и детей Ростовская и Воронежская области (выделены спецпоезда). Зарегистрированные как беженцы люди получат по 10 тысяч рублей, временную крышу над головой (в детских и временных лагерях и пансионатах), горячее питание. Как предполагается, на то время, пока не завершится острая фаза конфликта в Донбассе. Детей на этот период определят в местные школы и детсады.

4. Вступит ли Запад в реальную войну?

Конечно, нет. О чем говорили и президент США Байден, и глава северо-атлантического блока Столтенберг.

Джо Байден: «Мы не станем направлять наши войска, чтобы те воевали на Украине, однако мы продолжим поддерживать Украину и ее народ».

Сейчас НАТО продолжает поставки вооружений Киеву (Польша, страны Балтии, США), инструкторов (Британия, Канада), разведданных, в том числе спутниковых, а также помогает в подготовке диверсий в Донбассе и планировании операций украинских войск.

5. Правда ли, что Эрдоган выделил Зеленскому турецкую охрану и самолет для бегства в Турцию?

Один из самых известных в России телеграм-каналов сообщил, что в Киев прибыли сотрудники службы безопасности президента Турции, направленные в украинскую столицу для усиления охраны президента Украины. Пока эта информация не была опровергнута ни одной из сторон.