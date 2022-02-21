Последние новости о ситуации вокруг Украины на 21 февраля 2022 года: первые жертвы среди мирных, а ВСУ могут начать наступление этой ночью

В результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены 5 жилых домов". Фото: REUTERS

Дорогие сограждане, вы не забыли, что мы сегодня по одному из прогнозных расчетов американских и английских аналитиков должны были "вторгнуться"? Все же они тупые, как говорил Михаил Николаевич Задорнов. Последний день Олимпиады, женский лыжный марафон, финал по хоккею – кто будет вторгаться в это время? Все к экранам прилипли. Придется опять переносить и опять не оправдывать ожидания. Ну, а теперь серьезно.

УКРАИНА МОЖЕТ ПОЙТИ В НАСТУПЛЕНИЕ ЭТОЙ НОЧЬЮ

Впервые официальные лица России заявили, что располагают сведениями о времени наступления ВСУ на ЛДНР.

- Наступления Вооруженных сил Украины могут быть усилены в ночь на 21 февраля на подходах к Донецку и Луганску, - заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Между тем, обострение уже происходит. По сообщениям Народной милиции ЛНР, около 5 утра 20 февраля боевики 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе н.п. Пионерское с форсированием реки Северский Донецк. Попытка разведки боем была отбита, наступавшие понесли потери, но "в результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены 5 жилых домов".

ФОЛЬКСШТУРМ, ЭТО ФОЛЬКСШТУРМ

Так назывались наспех сформированные отряды из детей и пенсионеров в нацистской Германии, когда Красная армия вступила на немецкую землю. Нечто похожее происходит сейчас и на Украине. Начальник штаба, замкомандующего Сил территориальной обороны Украины Сергей Собко заявил, что предельный возраст резервистов территориальной обороны на Украине могут увеличить до 70 лет. Сейчас он ограничен шестидесятилетним возрастом. Осталось только раздать "Джавелины" пенсионерам, как в Берлине в 1945-м им раздавали фаустпатроны. А то сейчас резервистов теробороны тренируют с фанерными макетами автоматов Калашникова и со стволами деревьев, имитирующих гранатометы и ПТРК.

В Киеве идет обучение резервистов. Фото: REUTERS

ОДКБ НЕ ЗВАЛИ?

Генсек ОДКБ допустил отправку миротворцев ОДКБ в Донбасс. Теоретически.

- Гипотетически можно представить размещение миротворцев при доброй воле со стороны Украины, ведь это ее территория, - заявил Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась про вероятную миссию в Донбассе, но оговорил условия. - Если будет мандат со стороны Совета Безопасности ООН, и если возникнет необходимость. И это решение поддержали бы все наши правительства.

Похоже, ОДКБ после операции в Казахстане входит во вкус. А вот у Киева этот вкус к "играм на выживание" в Донбассе отбивает напрочь. Но, заметьте, все по канонам международного права и правилам и Уставу ООН. Решение СОВБЕЗА ООН, согласие правительств всех стран. И правильно, мы же не американцы какие-нибудь, в обход решать такие вопросы про миротворцев или наплевав на возможных несогласных. Подчеркну, речь только про миротворцев.

ПРИГОВОР ЗЕЛЕНСКОМУ

На конференции по безопасности в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский вновь поднял вопрос-просьбу на тему, кто бы ему помог встретиться с Путиным. Желающих не нашлось и, по всей видимости, не найдется. Приговор Зеленскому как политику со стороны Кремля сегодня озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Владимир Путин имеет все основания не рассматривать своего украинского коллегу Владимира Зеленского как человека, который может выполнить Минские соглашения. Зеленский показывает, что он не может, не хочет и не будет выполнять эти соглашения, - заявил Дмитрий Песков. А именно по вопросу выполнения Минских соглашений у Зеленского еще оставались очень небольшие перспективы встретиться с Путиным.

На конференции по безопасности в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский вновь поднял вопрос-просьбу на тему, кто бы ему помог встретиться с Путиным. Фото: REUTERS

ГОДОВЩИНУ "НЕБЕСНОЙ СОТНИ" В КИЕВЕ ВСТРЕТИЛИ ВЯЛЕНЬКО И БЕЗ СКАКАНИЙ

20 февраля 2014 года в Киеве произошел массовый расстрел протестующих и сотрудников "Беркута". Погибшие со стороны майданщиков составили костяк так называемой "Небесной сотни". Их расстреляли из здания гостиницы, которую в то время занимали сами радикальные националисты, но вину за расстрел свалили на "Беркут".

И вот 8 лет спустя в очередную годовщину на Майдане прошло Вече в память о погибших. На Вече не тянуло. Пришли 200-300 человек. Среди выступавших были экс-министр культуры Нищук, глава Меджлиса Рефат Чубаров, посол Польши Пекло, нардеп от партии Порошенко Бондар и еще пара персон даже не второго, а третьего эшелона. Говорили уже заезженные и давно известные речи, что всем патриотам надо объединиться для противостояния Путину, что Россия снова угрожает Украине и т.д. В общем, ни массовости, ни энтузиазма. Вроде бы даже не скакали.

В Киеве отметили годовщину "небесной сотни". Фото: REUTERS

КОМУ "ЛАПШИ НА УШИ" ИЗ ЕВРОПЫ?

На Мюнхенской конференции по безопасности отличился верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

- Ни на одно государство Евросоюз не потратил больше денег, чем на Украину, которая с 2014 года получила 17 млрд евро от Брюсселя, - заявил он в ответ на вопрос экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд о возможности экстренного начала переговоров о приеме Украины в ЕС. - 17 млрд евро – это очень много. Но ей (Украине – прим. авт.) предстоит еще пройти длинный путь реформ.

Как говорилось у классика: "Поздравляем, господин, соврамши". Например, с момента вступления Польши в ЕС 15 лет назад до конца марта 2019 года Польша только в бюджет страны получила от ЕС более 163 млрд евро. А украинцы пусть и дальше верят в то, какие они всем в Европе необходимые и для всего нужные.

В Россию продолжают прибывать беженцы с Донецкой и Луганской областей. Фото: REUTERS

"СОЮЗНУЮ РЕШИМОСТЬ" ПРОЛОНГИРОВАЛИ

- В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе президентами Российской Федерации и Республики Белоруссия принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить, — заявил сегодня министр обороны Белоруссии. Речь идет о совместных учениях "Союзная решимость", которые сейчас проходят на территории Белоруссии. А при чем тут Украина? Так там же все ясно сказано – в связи с обострением на Донбассе. Надо немножко пыл горячих бандеровцев притушить. На какое время продлили учения? На неопределенное. Вполне резонно предположить, что пока ситуация не разрядится.