Ситуация в Донбассе: Последние новости на 21 февраля 2022 года

Попытка прорыва ВСУ в районе Пионерское с форсированием Северского Донца. 5 домов разрушены, погибли два мирных жителя Фото: REUTERS

Ситуация в Донбассе остается очень сложной, сайт kp.ru продолжает следить за развитием событий в Донецкой и Луганской народных республиках. Так, к вечеру воскресенья границу России пересекли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. Детей, женщин и пожилых людей организовано эвакуировали: их вывезли на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения. Об этом рассказал врио главы МЧС Александр Чуприян после заседания комиссии по ситуации с вынужденными переселенцами. Беженцев из Донбасса готовы принять 30 регионов нашей страны.

В обеих непризнанных республиках, готовясь к массированному наступлению украинской армии, объявили всеобщую мобилизацию. Спецкор kp.ru Дмитрий Стешин пообщался с жителями Донецка и узнал, как она проходит.

В ЛНР заявили об активизации всех видов разведки украинских силовиков, включая беспилотники Bayraktar, а в ДНР сообщили об обстрелах запрещенными минами со стороны ВСУ. Миссия ОБСЕ также зафиксировала в Донбассе широкое применение вооружений, запрещенных минскими соглашениями.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем на конференции по безопасности в Мюнхене дал понять, что готов приступить к производству оружия массового поражения. Он заявил, что Незалежная может отказаться от безъядерного статуса и пригрозил выйти из «Будапештского меморандума». Наш военкор и колумнист Александр Коц считает, что Зеленский заигрался в «ядерный апокалипсис».