Хайп на украинскую тему: заберут ли у россиян 13 зарплату для беженцев из Донбасса

Жителей ДНР вывозят в Россию поездами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Восьмой год идет война, а хайп на украинскую тему продолжается. В моменты обострения, блогеры нещадно пытаются привлечь к себе внимание. Лайки на горе людей - это реально та слава, имея которую блогеры спокойно ложатся спать? Мое личное обращение: "Сейчас, когда на пороге Донбасса война, если ничего не знаете – не пишите о войне".

В интернете войну на Донбассе называют не настоящей. Не буду называть имена этих людей. Брошенные для пафоса фразы «становится ясно, что война пока, к счастью, только информационная», «никакой массовой и срочной эвакуации нет», «делается все для картинки», а еще «Донбасс свою жертвенную роль выполнил и отыграл до конца».

Появились разговоры про «раздают донецким по 10 тысяч рублей», «не надо их присоединять».

- Пока россиянин думал, как накопить денег, чтобы отдать кредит или хотя бы купить ребенку новые ботинки, сытые морды депутатов решили, что россиянин готов отдать свою 13 зарплату за русский мир, - пишет один из блогеров.

Под такими заявлениями в постах блогерах появились вполне логичные возмущения россиян - ведь у них якобы забирают честно заработанное. Но только не все в стране получают 13 зарплату и никакого такого решения не было принято. Деньги не забирают.

Завидуют блогеры и тому, что "детей и женщин расселяют в домах отдыха". При этом сообщений о расселении в спортивных залах школ не замечают. И о том, как люди ночуют в автобусах.

Сейчас нагнетают еще больше «война – это такое дело, может кому-то и не повезет», «я не должен воевать ради мира в Донбассе», «происходящее в Донбассе - это внутреннее дело граждан, они сами решили жить отдельно». Блогеры, вы вообще в своем уме? Или диван от безделья совсем лишает способности думать и сопереживать?

Обсуждайте что угодно, но не людей, который и без вас страдают. Которые сейчас в панике заправляют машины бензином, отстаивая длинные очереди, которые покупают в запас муку, консервы , свечки и воду, которые снимают последние деньги со счетов и точно не знают, как быть: покидать дом или остаться на родной земле, где им никто не скажет ничего подобного?

- Люди помнят, как в 2014 году не было света по 1,5 месяца, когда перебивали водопровод и не было воды. Как магазины работали до 14.00 и закрывались, потому что продуктов не было. Страх присутствует, - рассказывает Анна, знакомая, которая работает в продуктовом магазине в Донецке.

- А почему не выезжаете?

- Родителей могут выпустить - папе уже 60 лет, но у мамы давление и добираться несколько суток с пересадками, досмотрами вещей и невозможностью выйти в туалет на границах по 4-5 часов. К таким поездкам нужно морально готовиться. А мы не едем, потому что Славу (мужа) не выпустят - он призывного возраста.

В первые дни люди остались без связи, на телефоны некоторым успели дойти смс об эвакуации. Городской транспорт частично отдали для перевозки людей в Россию.

- В тех районах, где тихо (не ведутся перестрелки), жители не хотят срываться. Это нужно бросить работу, оставить жилье, в чемодане много не увезешь. И непонятно, когда пустят обратно, ведь въезд в ДНР ограничен, - говорит знакомая Нина из Шахтерска.

- Но вдруг начнется полноценная война? Снаряды же летят в дома, попадают даже в Ростовскую область и провокаций сколько...

- Со стороны многие воспринимают происходящее, как постановку. Только мы знаем, что это реальная жизнь. Все вокруг вынуждены принимать непростые решения. Кто-то рискует и остается, кто-то берет только документы и уезжает. По-разному. Но то, что все устали - однозначно. Нужно хоть какое-то решение по нам.

А если кому-то казалось, что последнее время (до Нового года) было мало новостей об обстрелах, так это вам мало сообщали. О взрывах в Донецке говорят каждый день, поселки на линиях разграничений «утюжат» постоянно. И вопросы: «Ну, как там, тихо?» Никогда не было тихо. Война не закончилась, а значит продолжается затяжной страх.

Нет ощущение мира все эти годы. И каждый взрыв, звуки сирены –это страшно. В квартирах дрожат стекла, на улице вибрирует земля.

- Мы ждем только одного: "Мира". Что мы сможем спокойно ложиться спать, планировать свою жизнь, ездить к родственникам не объездными путями по 30 часов, а напрямую - два часа и приехал. Что у нас не будет сбоев со связью, мы сможем пользоваться хотя бы поездами - ведь сейчас, чтобы добраться в Тулу или в Москву к родственникам нужно провести в пути на автобусе около 20-24 часов. Нам не хочется бросать дома, - говорит знакомый Николай, житель поселка Коммунар.

Такое уже было, когда автобусы с надписями «Дети» покидали донецкие земли. Это был 2014 год. Люди наспех собирали вещи, грузили самые ценные вещи и ехали к родственникам, снимали жилье в других городах. А кто-то оставался, продолжал водить детей в сады, горожане ходили молиться. Только бомбы прилетали и в детские сады, и в храмы. Это боль. Это разрушенные семьи. Это свой мир и свои способы выжить.

И когда блогерам на диванах кажется, что им транслируют псевдовойну, то лучше помолитесь, чтобы в Донбасс наконец-то пришел мир, и чтобы людям жилось спокойно. Чтобы они тоже могли заходить в социальные сети ради развлечения и лайков, как вы сейчас.

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