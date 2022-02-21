Катерина Ковальчук отметила день рождения в объятиях Гарика Харламова

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Иван МАКЕЕВ

Катерина Ковальчук воссоединилась с Гариком Харламовым после слухов о разрыве. Актриса отметила 29-летие, устроив праздник, на который она пришла вместе с возлюбленным. Звезда фильма «Гусар» не стала организовывать пышное торжество. Вместо этого она пригласила друзей в ресторан, где появился и Харламов.

Екатерина опубликовала в Инстаграме несколько видеороликов, снятых во время застолья. Актриса принимала поздравления и слушала тосты в свою честь. В разгар вечеринки внесли торт, который оказался совсем скромным: это был маленький десерт с одной свечкой. Похоже, Екатерина ест еще меньше бывшей жены Гарика Кристины Асмус, которая сидит на жесткой диете. Неудивительно, что Харламов резко похудел, начав встречаться с Ковальчук.

Катерина пригласила друзей в ресторан, куда пришел и Харламов. Фото: Инстаграм.

Друзья наперебой поздравляли актрису. А вот Гарик, напротив, вел себя сдержанно. После развода с Кристной Асмус Харламов старается не говорить о личном. Он даже не поздравил Катерину с днем рождения в соцсетях. Зато за него это сделала мама. Родительница юмориста Наталья Харламова посвятила Катерине трогательный пост, тепло поздравив девушку сына. «Будь счастлива наша нежная, красивая и талантливая девочка», - поделилась эмоциями мама шоумена, опубликовав фотографию Катерины в сторис. Похоже, мама Гарика без ума от новой избранницы сына и уже видит ее своей невесткой. К слову, Наталья никогда не поздравляла так тепло бывшую жену юмориста. Видимо, с Кристиной у нее не сложилось таких душевных отношений, как с Катериной.

В январе этого года поклонники решили, что Гарик и Катерина посорились. Харламов и его голубоглазая подруга давно не появлялись вместе на публике. Более того, на недавней премьере фильма «День слепого Валентина» Ковальчук позировала в объятиях совсем другого мужчины - актера Павла Рассомахина. А когда Гарик в январе серьезно заболел и угодил в больницу с температурой почти под 40, Катерина в одиночестве улетела в отпуск на Кубу.

Мама Гарика тепло поздравила будущую невестку. Фото: Инстаграм.

Слухи о расставании Харламова и Ковальчук начали активно обсуждаться в Интернете из-за потеплевших отношений Гарика и его бывшей жены. Кристина в последнее время оттаяла и все чаще посвящает экс-супругу теплые слова. В Инстаграме актриса как-то призналась, что у нее выдался очень тяжелый ноябрь: они с дочкой серьезно заболели. В этот период Кристину очень поддержал Гарик. Об этом Асмус рассказала в Инстаграме, подводя свои личные итоги года. Актриса поблагодарила экс-супруга за помощь.

- Гарик Харламов - ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас все так! – написала Кристина, завершив свой пост смайликом в форме сердца.