Пятилетняя дочь Аршавина умоляет футболиста о помощи, но он ее игнорирует

Аршавин забыл о дочери и не хочет с ней общаться, сообщила журналистам бывшая жена звезды футбола Алиса Казьмина. Фото: соцсети.

Пятилетняя дочь Андрея Аршавина Есения регулярно пишет ему сообщения, умоляя папу пообщаться с ней. Однако спортсмен игнорирует кровиночку. Не откликается Андрей и на просьбы девочки помочь ей и маме. Аршавин забыл о дочери и не хочет с ней общаться, сообщила журналистам бывшая жена звезды футбола Алиса Казьмина.

По словам Алисы, ее младшая дочка мечтает пообщаться с отцом вживую. Аршавин даже не поздравил дочь Есению с недавним днем рождения. Задувая свечки на торте, малышка надеялась, что папа позвонит ей в ее праздник. Но спортсмен, похоже, просто забыл об этой дате.

- Андрей пока не выходит на связь. Но Есения ему пишет, чтоб он помог мамочке и ей, – сообщила Казьмина порталу Day.ru.

39-летняя Алиса сейчас борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием, из-за которого она практически лишилась носа. Казьмина в одиночку растит троих детей: 17-летнего сына Алексея, 9-летнюю дочь Алису от первого брака и 5-летнюю Есению. Сейчас в жизни Алисы бушует очередная буря. Экс-супруга футболиста поссорилась с ближайшими родственниками и обвиняет их в том, что они хотят сжить ее со свету. Алиса уверяет, что ее собственный сын-подросток устроил за ней слежку и читает сообщения в ее телефоне, а мать хочет сжить со свету. Женщина считает, что мать намеренно довела ее до крайнего состояния. По словам Казьминой, она была в шоке, когда обнаружила дома документы, из которых выяснила: мать собирается отправить ее в хоспис. После этого Алиса собрала вещи и съехала вместе с дочками.

Казьмина в одиночку растит троих детей: 17-летнего сына Алексея, 9-летнюю дочь Алису от первого брака и 5-летнюю Есению. Фото: Инстаграм.

- Она ждала абсолютно точно моего окончания. Я была в состоянии, когда уже все. Если бы я не уехала, то в этот день или на следующий мне бы вызвали бригаду. Я вешу 49 килограммов. Она делала это, изучала, как довести до психоза, чтобы положить человека в психиатрическую больницу, - поделилась Казьмина.

Кроме того, Алиса обвиняет сына в бесчувственности. Женщина говорит, что дочери стараются не замечать ее изуродованного болезнью лица. А сын, по ее словам, заявил, что она никогда не поправится.

- Леша сказал: «Долго будем смотреть на твой нос! У тебя всю жизнь будет дыра вместо носа! Ты уже не та, что была», - рассказала Казьмина.

Сейчас сын Алисы Алексей живет вместе с бабушкой. Казьмина мечтает, чтобы родственники оставили ее в покое, и позволили ей с дочками жить без вмешательства в их жизнь.