«Легкие восстанавливаются с трудом»: МакSим лишилась голоса

МакSим. Фото: Инстаграм.

Певица МакSим почти два месяца провела в медикаментозной коме. Певица чудом выжила после тяжелого заболевания коронавирусной инфекцией. Артистка рассказала, как сейчас проходит ее реабилитация. Марина Максимова призналась, что восстановление идет не так быстро, как ей бы хотелось.

Больше всего МакSим огорчают проблемы с голосом, который изменился из-за болезни. Пока она не может выступать на сцене – легкие не выдерживают нагрузки. Кроме того, врачи запретили ей летать на самолете.

- Легкие восстанавливаются пока с трудом. Летать пока нельзя, - рассказала Марина Пятому каналу.

После коронавируса у артистки в легких начались неблагоприятные процессы: легочная ткань стала не такой эластичной, как раньше.

- В легких формируется фиброзная ткань, в результате чего эластичность легких нарушается. Они не могут растягиваться так же, как раньше. Во время пения голос становится не таким звонким, не таким сильным, как до болезни, - прокомментировала состояние певицы врач-отоларинголог Элеонора Терехова.

Певица чудом выжила после тяжелого заболевания коронавирусной инфекцией. Фото: Инстаграм.

Сейчас артистка посвящает все свое время школе искусств, которую она открыла для талантливых детей. Кроме того, Марина занята воспитанием дочерей. То, что МакSим еще не скоро вернется на сцену, подтвердила и ее PR-директор Маргарита Соколова. Она сообщила, что у артистки по-прежнему остаются серьезные проблемы со здоровьем.

К МакSим ежедневно приезжает врач-реаниматолог: под его присмотром она делает лечебную гимнастику и дыхательные упражнения. По мнению специалистов, для полного восстановления артистке понадобится примерно год.

Напомним, врачам пришлось подключить певицу к аппарату ИВЛ из-за тяжелой формы пневмонии. 38-летняя Марина Максимова призналась, что пока она лежала в медикаментозной коме, у нее дважды останавливалось сердце.

- Все осложнения, которые могли быть, произошли. И кровотечение, и септический шок, и каждый день меняли стратегию по спасению, ничего не получалось, - рассказывала Марина.

Болезнь оказалась тяжелой и быстро прогрессировала, поскольку артистка вовремя не обратила внимание на свое плохое самочувствие. Несмотря на высокую температуру, она вышла на сцену в Казани. Марина считала, что у нее обычная простуда, ведь тесты на ковид показали отрицательный результат.

- Когда я была в Казани, у меня поднялась температура до 40, - рассказала MакSим. - Я сделала к тому моменту несколько отрицательных тестов на коронавирус. Я думала, что это обычная простуда.

Певицу госпитализировали в частную клинику, врачи которой не справились с ее лечением. В итоге МакSим экстренно перевезли в московскую городскую больницу №52.