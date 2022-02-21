Россияне получат возможность приехать в Израиль с 1 марта 2022

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С 1 марта власти Израиля снимают ряд ограничений, связанных с пандемией – об этом заявил глава правительства Нафтали Беннет. По словам премьера, решение принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране и спада очередной волны заболеваемости граждан коронавирусной инфекцией.

По новым правилам всем иностранным туристам – вакцинированным и невакцинированным – нужно будет сдать два ПЦР-теста: один непосредственно перед вылетом в Израиль и второй после приземления на территории страны. Таким образом, отменяется действующее на сегодняшний день распоряжение об обязательном документальном подтверждении вакцинации для иностранцев.

Пока же, до 1 марта, действуют правила, согласно которым въезд на территорию страны разрешен лишь тем из иностранных туристов, кто привит одной из признанных ВОЗ вакцин (Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac). Помимо этого, разрешен въезд для граждан, привитых «Спутником V», но лишь после сдачи теста в одной из определенных российских лабораторий или в аэропорту по прилету в Израиль.

Для израильтян, возвращающихся домой из-за границы, отменяется требование об обязательном тестировании перед вылетом, но сохраняется правило, согласно которому они должны сделать тест по прилету.

Непривитым гражданам страны после возвращения из-за рубежа теперь не нужно будет находиться в самоизоляции – достаточно будет отрицательного теста, сделанного после приземления в аэропорту.

Кроме того, Министерство здравоохранения Израиля с 24 февраля отменяет обязательное еженедельное тестирование на коронавирус для учеников средних классов. Для младшей школы такое же послабление вступит в силу с 10 марта.

Согласно официальной статистике, с начала пандемии в Израиле выявлено более 3,5 миллиона случаев заболевания COVID-19 – это практически треть населения страны, жертвами опасной инфекции стали без малого 10 тысяч человек.

На данный момент в стране первой дозой вакцины привито 72% населения, второй – 65%. Почти половина граждан (48%) успели получить третью дозу вакцины, 8% израильтян – четвертую.

Правительство страны считает, что успешная борьба с пандемией стала возможной в первую очередь на фоне введения карантинных ограничений и массовой вакцинации. Вместе с тем, власти Израиля предупреждают, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки ограничения могут быть ужесточены в любой момент.