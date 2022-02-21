Канада на военном положении: протестующих дальнобойщиков приравняли к террористам

Эвакуатор увозит грузовик протестующего тракера из центра Оттавы. Фото: REUTERS

Массовый протест дальнобойщиков против ковидных ограничений «Конвой свободы» не утихает, несмотря на жесткие меры канадских властей. Официальные лица первые две недели находились в растерянности, оказавшись в «оккупированной», как они говорят, Оттаве, где у парламента выстроились 500 грузовых машин (а легковых на прилегающих улицах было и того больше).

"Вакцинирован и против дискриминации. Отмените QR-коды!". Фото: Эвелина АЗАЕВА

14 февраля власти приняли отставку шефа полиции Оттавы, раскритикованного за излишнюю мягкость к протестующим, и ввели «Эмердженси Акт» – закон военного времени, который применяют только в случае стихийного бедствия, войны или нападения террористов. До сих пор в Канаде его использовали лишь раз – в Квебеке во время правления Пьера Трюдо (отца нынешнего премьера), когда террористы похитили иностранного дипломата и убили местного политика.

"Террорист во времена Ковида, новое определение для недопустимых взглядов: наше оружие - объятия, улыбки без масок, отзывчивость и любовь". Фото: Эвелина АЗАЕВА

Ассоциация гражданских свобод Канады – правозащитная организация – заявила несогласие с введением «Эмердженси Акта», поскольку, по ее мнению, для этого нет оснований. Протесты в Оттаве, Ванкувере, Торонто, Виннипеге, Виндзоре были мирными, насильственных действий со стороны тракеров или других протестующих полицией не зафиксировано. Водители с самого начала подчеркивали что хотят добиться своего ненасильственным путем и даже, боясь провокаций, закрывались в машинах.

"Мы пережили Чаушеску, а он был умнее тебя, Трюдо!". Фото: Эвелина АЗАЕВА

В эти выходные полиция разбивала стекла в грузовиках в Оттаве, арестовывала водителей. Уводили и других протестующих. Их теперь в местных СМИ называют террористами, а платформы, которые собрали дальнобойщикам около $19 млн, могут попасть, по словам чиновников, в список спонсирующих терроризм.

"Спасибо народам мира, оказавшим нам поддержку. В особенности - США". Фото: Эвелина АЗАЕВА

Сегодня каждому из тех, кто принимает участие в протесте (а это не только дальнобойщики, но и граждане других профессий, как вакцинированные, так и непривитые), грозит замораживание счета, конфискация авто, лишение свободы, лишение права выезжать за пределы страны, закрытие бизнеса и лишение лицензии для компании-перевозчика. А оттавские власти даже предупредили, что могут отобрать у протестующих их домашних питомцев, которые в случае ареста остаются без присмотра.

Трюдо приписывают родственные связи с Фиделем Кастро. Фото: Эвелина АЗАЕВА

Протесты в феврале прошли не только в Оттаве, но и в Торонто, Ванкувере, Виннипеге, Виндзоре. Три канадские провинции – Альберта, Саскачеван и Манитоба - в результате протеста дальнобойщиков сняли все ограничения, а провинция Онтарио с 1 марта отменила вакцинные паспорта.

"Наши тела принадлежат Богу!". Фото: Эвелина АЗАЕВА

Парламент должен был обсудить введение премьер-министром Акта о военном положении в пятницу, 18 февраля, однако депутатам было сказано, что в связи с полицейской операцией по разгону протестующих в центре города, им лучше не собираться. Напомним, что парламент должен утвердить или отклонить «Эмердженси Акт», а пока он этого не сделает, военное положение остается в силе.