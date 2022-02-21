Новая семья и драка за наследство: как устроили жизнь вдовы Марьянова, Градского, Табакова и других звезд

Актер Дмитрий Марьянов с женой психологом Ксенией Бик. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К звездным вдовам и вдовцам повышенное внимание публики. Рассказываем, как изменилась жизнь самых обсуждаемых вдов и самого скандального вдовца.

Вдова Дмитрия Марьянова

35-летняя вдова актера Дмитрия Марьянова психолог Ксения Бик месяц назад вышла замуж за 39-летнего радиоведущего Сергея Соболева. 47-летний актер Дмитрий Марьянов умер четыре с половиной года назад: артист лечился от алкогольной зависимости в реабилитационном центре, откуда его не довезли до больницы – оторвался тромб. Три последних года Ксения Бик жила гражданским браком с Соболевым – он вдовец, жена мужчины погибла под колесами электрички в Подмосковье. Сергей делал предложения руки и сердца Ксении и раньше, однако она в загс не спешила. Бик рассказывала об избраннике: «Сергей безгранично добрый, очень храбрый, потому что непросто принять женщину с таким грузом. Ему и его семье - честь и хвала, они мои вторые родители. У него любимая фраза - поехали жениться». И вот пара официально зарегистрировала отношения – в январе 2022-го года. Случилось это после того, как закончились все суды за имущество Дмитрия Марьянова – процесс был долгий.

Марьянов и Бик прожили в браке два года, общих детей не было. После смерти Дмитрия вдова осталась жить в «трешке» актера со своей дочерью от предыдущих отношений. Позже в этой же квартире на Хорошевском шоссе поселился и Соболев. А в это время шли суды. Вдова сражалась в суде за имущество с престарелым отцом Дмитрия и единственным сыном актера. Три наследника делили: дачу в 70 км от Москвы, где жил отец актера Юрий Георгиевич; две квартиры в Москве – однушку и трешку. Средняя стоимость данной недвижимости: 3 миллиона рублей, 10 миллионов и 18 миллионов. Вариантов распределения имущества было несколько. В самом начале процесса вдове предлагали забрать трехкомнатную квартиру, но она захотела еще миллион рублей компенсации. Договориться не удалось, после этого решили делить по закону. Адвокат сына актера Даниила Марьянова Виктория Крылова в самый разгар процесса рассказывала kp.ru: «Мы все это время пытались договориться. Начиная с сентября 2018-го года Ксении предлагались варианты передачи ей большей части имущества. Лишь бы только все закончилось. Старый дедушка, который уже не зарабатывает, и парень, который еще не зарабатывает (студент) предлагают вдове взять больший кусок - только чтобы она прекратила судиться и трепать нервы старику…»

Ксения Бик вышла замуж за радиоведущего Сергея Соболева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В итоге, чтобы остаться жить в самой дорогой квартире вдова должна была выплатить за выделенные доли остальным наследникам денежную компенсацию. У Бик не нашлось денег выплатить компенсацию, чтобы остаться в трешке. Суды закончились в 2021-м году. Вдова актера Ксения Брик по решению суда получила однокомнатную квартиру в Москве. А остальное имущество Марьянова осталось его единственному сыну и отцу. Бик решением суда была не довольна – ей пришлось съехать из трехкомнатной квартиры. Вдова сообщила, что живет скромно: «Мы в 40-метровую однушку уходим втроем - с моим молодым человеком, с дочкой несовершеннолетней, с мини-пигом и зайчиком. И еще заберу цветы».

Вдова Бориса Грачевского

Месяц назад вдова создателя детского киножурнала «Ералаш» 37-летняя Екатерина Белоцерковская попала в больницу из-за скачка давления. Произошло это после того, как женщина побывала на Троекуровском кладбище Москвы, где открыли памятник Борису Грачевскому. Случилось это в годовщину его смерти. 71-летний Борис Грачевский умер от осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией. Сыну Екатерины и Бориса в апреле исполнится два года. Белоцерковская с ребенком живет в московской квартире Грачевского. В ближайшее время планирует отдать сына Филиппа в садик, чтобы устроиться на работу – нужны деньги на жизнь. Сбережений на счетах муж не оставил. Об устройстве личной жизни Катя пока не думает: постоянно плачет, вспоминает мужа, приглашения на мероприятия принимает только от друзей мужа.

Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский прожили пять лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нервы женщине потрепали и судебные разборки. В наследство вдова пока не вступила – есть препятствия. Наследников у Бориса Юрьевича пять: вдова и четверо детей от трех браков. Дети от первого брака Максим (ему сейчас 48 лет) и Ксения (41) обеспечены собственным жильем. Второй экс-супруге Анне худрук «Ералаша» после развода подарил двухкомнатную квартиру у метро «Царицыно». В этом браке родилась дочь Василиса (ей восемь лет), при жизни Борис Юрьевич помогал ребенку. С последней женой Белоцерковской мэтр был счастлив в браке последние пять лет. Весной прошлого года Катя родила сына Филиппа. После смерти Грачевского у него осталось имущество - загородный дом в Подмосковье и трешка в центре Москве. Недвижимость, а также долю Грачевского в компаниях под брендом «Ералаш» (около 50%) должны были поделить в равных долях между наследниками. Старшие дети звезды (от первого брака) в 2022-м году предложили Белоцерковской отказаться от своей доли в бизнес-империи «Ералаш» в пользу Ксении – взамен пообещали не претендовать на недвижимость. Старшая дочь Грачевского до ссоры с отцом работала с ним в детском киножурнале. Ксении – «Ералаш», а Белоцерковской, ее сыну и дочери от второй жены – дом и квартиру. Отдать долю несовершеннолетнего сына вдове не разрешит опека, да и она сама не хочет. Белоцерковская говорит: «Хочу, чтобы «Ералаш» развивался…» Вдова пробовала судиться с совладельцем «Ералаша» - пыталась доказать, что компаньон Бориса Грачевского получил половину компании не законно. Но у Белоцерковской ничего не вышло. Теперь совладелец ООО «Ералаш» подал встречный иск к вдове и другим наследникам – Аркадий Григорян хочет взыскать долг Бориса Юрьевича в 18 миллионов рублей к компании. Скоро суд. Известно, что дети от первого брака Грачевского в прекрасных отношениях с компаньоном отца по бизнес-империи «Ералаш». А вот вдова ни с кем договориться не может, а денег на адвокатов нет.

Вдова Олега Табакова

56-летняя Марина Зудина сейчас учится танцевать. Вдова Олега Табакова стала участницей шоу «Танцы со звездами». Уже вылетели из проекта звезды помоложе, а она зажигает на паркете. За полгода до приглашения на проект Марина была у невропатолога, который сказал, что стрессы лучше лечить танцами – можно дома. Поэтому Зудина получив предложение, согласилась. После «танцев» у Зудиной начнутся съемки в четвертом сезоне сериала «Содержанки». С назначением на должность худрука МХТ им. Чехова Константина Хабенского у Зудиной началась белая полоса и в театре – на сцену вернули спектакли, в которых она играла.

Четыре года Марина Зудина живет без мужа и посвящает все свободное время детям и работе – снимается, играет в театре. За эти годы сын Олега Павловича и Зудиной стал отцом – у актера Павла Табакова есть полуторагодовалая дочь Миа. С мамой малышки Павел расстался, но девочку не бросил – Зудина внучку обожает. Вдова живет с дочерью Марией, старшеклассница пока не определилась с выбором профессии, но не исключает обучение в университете за границей.

Марина Зудина живет без Олега Табакова уже четыре года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчина в жизни Зудиной не появился – Марина не ставит на себе крест, хотя и не ищет любви: «Меня так любили, столько лет смотрели на меня восхищенными глазами, что у меня максимально удовлетворены амбиции: я состоялась как женщина, как жена, как мать». Зудина недавно призналась, что три с половиной года после смерти мужа могла плакать только из-за воспоминаний о нем: «Когда потеря глобальна, все остальное перестает иметь большое значение». Недавно вдова Олега Павловича заметила, что смогла расстроиться из-за какого-то рабочего вопроса – брызнули слезы, значит начали возвращаться привычные эмоции в жизнь, начало «отпускать». Не выбило Зудину из колеи и признание артистки Елены Прокловой о домогательствах Олега Табакова. Тогда Марина, общаясь с подписчиками, лишь отметила: «Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть Господь простит ее».

Вдовец Жанны Фриске

В апреле Платону Шепелеву исполнится 9 лет. Мама мальчика певица Жанна Фриске умерла, когда ему было два года. Телеведущий Дмитрий Шепелев присутствовал при появлении сына на свет – Жанна рожала в госпитале в Майами. В день рождения Платона Дмитрий и Жанна праздновали еще и два года со дня первого свидания. Поженится они не успели - через два месяца после родов у Жанны диагностировали глиобластому (опухоль мозга). Два года борьбы за жизнь Шепелев был рядом с любимой женщиной – возил в больницы по всему миру, общался с врачами, искал способы лечения.

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске до появления их сына Платона были вместе два года. Фото: Мила СТРИЖ

После смерти Жанны прошло почти семь лет. Платон живет с папой – Шепелев оказался отличным отцом, это признают даже подруги Жанны. Сейчас у отца и сына Шепелевых новая семья – гражданская жена Екатерина Тулупова в 2021-м году родила Диме сына Тихона. Еще один член семьи – дочь Екатерины Лада, которая подружилась с Платоном еще в одной группе детского сада, благодаря чему и познакомились их родители. Вдовец Шепелев счастлив в новых отношениях уже третий год. То, что мы не видим и не слышим от Шепелева историй о Жанне не значит, что ее нет в жизни Платона. Дмитрий консультировался с психологами – как рассказывать ребенку о том, что мама умерла, как в дальнейшем она должна присутствовать в его жизни, в каком возрасте и какие истории рассказывать. Когда мальчик подрастет он прочтет книгу отца о маме «Жанна» - там и история их любви, и его первые годы жизни, и все о болезни и лечении певицы.

После смерти Жанны Фриске были долгие суды. На лечение звезды проводили сбор денег на лечение. Семью обязали вернуть в благотворительный фонд неиспользованные средства - 21,6 млн. руб. Родители певицы обвиняли Дмитрия в присвоении денег. В суде были представлены доказательства, что собранные благотворительные средства за несколько недель до смерти Жанны были сняты со счета ее матерью Ольгой Фриске… Долг распределили между родителями и сыном певицы. За Платона заплатил Шепелев.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова собираются пожениться. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У Дмитрия не сложились отношения с родителями Жанны, поэтому они не видятся с внуком. Крестная Платона, подруга Жанны Фриске, ведущая «Дома-2» Ольга Орлова поддерживала родителей певицы, поэтому тоже не общается с мальчиком. Орлова поделилась соображениями на этот счет: «Я думаю, что я ассоциируюсь у Димы с тем временем, которое он не хочет вспоминать. Думаю, что он решил все то, что было связано с Жанной вычеркнуть из своих текущих дней. Всегда есть две правды. Важно суметь как-то договориться. Я согласна, что после того, как Жанны не стало началась какая-то некрасивая грязная история, в которую я не хотела вступать, потому что я считаю, что моя Жанна не заслужила, чтобы вот эта грязь была после ее ухода. Но случилось как случилось. В любом случае я очень бы хотела, чтобы Дима разрешил мне хотя бы раз в полгода на десять минут при нем просто попить чая в каком-то кафе с Платоном. Потому что я его крестная мама. Для меня это очень важно.»

Вдова Александра Градского

Музыкант, поэт и композитор Александр Градский умер три месяца назад. Последние 18 лет Александр Борисович жил с любимой женщиной Мариной Коташенко, пара воспитывала двух детей: 7-летнего Сашу и 3-летнего Ивана. Брак пары был официально зарегистрирован за месяц до смерти Градского. Александр Борисович плохо себя чувствовал и позаботился, чтобы его Марина наконец-то стала официальной женой. Градский успел купить каждому из сыновей по квартире в Москве, а Коташенко подарил дом в элитном поселке, а жила женщина с детьми в другом особняке – тоже огромном и богатом. 41-летняя вдова Марины и ее двое несовершеннолетних сыновей будут делить наследство (деньги, жилую и коммерческую недвижимость) Градского в равных долях со взрослыми детьми звезды - сыном и дочерью от третьего брака. Пять наследников и огромная наследственная масса – по слухам имущество, сбережения потянут на полмиллиарда рублей.

Вступать в наследство семья должна весной. А вдова уже успела попасть в неприятную историю: Коташенко ограбили. Марина в загородном доме под кроватью в сумке (а не в банковской ячейке) хранила около 100 миллионов рублей, которые забрала после смерти мужа из его сейфа в столичной квартире. На женщину напали и заставили отдать деньги. Правоохранительные органы расследуют преступление.

После смерти Александра Градского его вдову Марину преследуют неудачи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коташенко была вынуждена обратиться за помощью к психологам, ее поддерживает мама. Вдова записала обращение: «Судьбе угодно было сохранить главное - жизнь и здоровье наших детей, мы сейчас вместе. По остальным вопросам - уверена, что следствие разберётся и виновные понесут наказание...Поверьте, вопросы наследства сейчас решаются спокойно и профессионально, как положено по закону. Никто не будет обижен, никто никого не собирается обделять».