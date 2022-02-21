В Москве парень решил изнасиловать и снять на видео девушку, которая его бросила

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-летняя Алина (имя изменено) и 21-летний Магомед Т. познакомились несколько месяцев назад в одном из ресторанов на Неглинной улице. Вскоре после знакомства молодые люди стали парой. Отношения между ними оказались непростыми, из-за разногласий девушка пыталась их закончить. Но Магомеду удавалось уговорить Алину остаться вместе. Так продолжалось до недавнего времени. В середине февраля девушка всё же решила уйти от молодого человека. Она написала Магомеду сообщение и объяснила, что больше не хочет с ним встречаться. Алина знала, что молодой человек воспримет её решение очень эмоционально, и из-за этого не хотела с ним видеться. Но Магомед стал уговаривать девушку на последнюю встречу, говорил, что хочет, чтобы этот вечер запомнился им обоим. Алина согласилась. Молодой человек попросил её надеть на последнее свидание красивое платье.

В назначенное время Магомед приехал за девушкой, молодые люди отправились в ресторан на Кутузовском проспекте. Во время ужина они много разговаривали, парень не уставал говорить Алине, как сильно он будет жалеть об их разрыве. Но девушка объяснила, что на этот раз её решение будет окончательным. Тогда Магомед сказал ей, что у него дома есть прощальный подарок. Алина не хотела ещё сильнее обижать парня, и согласилась принять от него последний презент. Молодые люди направились к Магомеду.

Поднявшись в квартиру, молодой человек предложил девушке снять пальто и пройти в одну из комнат. Девушка так и сделала, там Магомед попросил её встать возле кровати и отвернуться, чтобы не испортить сюрприз. Алина повернулась спиной и закрыла глаза. Парень включил громкую музыку и подошёл к Алине сзади. Он повалил девушку на кровать и сел сверху. Магомед стал заламывать руки Алины, в какой-то момент девушка почувствовала, что он пытается защёлкнуть наручники. Она пыталась вырваться, но парень был намного сильнее. Молодой человек снял с неё одежду и разделся сам. Всё это время Алина просила Магомеда отпустить её и не делать глупостей, о которых он потом пожалеет. Но молодой человек не слушал, в какой-то момент он накрыл голову девушки подушкой и навалился сверху. Алина испугалась и перестала сопротивляться. Парень снова попытался склонить девушку к сексу. Алина расплакалась и стала громко кричать, она просила отпустить её домой. Но Магомед в ответ на это снова придушил девушку подушкой.

Через некоторое время, парень понял, что его затея ни к чему не приведёт. Алина продолжала плакать и сопротивляться. Она просила оставить её в покое. Он отпустил девушку, она вскочила с кровати и схватила свою одежду. В этот момент она заметила, что всё это время телефон Магомеда стоял на комоде, и был направлен камерой на кровать. Девушка спросила, снимал ли парень на видео всё происходящее. Он утвердительно кивнул и пригрозил девушке, что скоро она сама увидит видеозапись в соцсетях. После этого Алина спешно покинула квартиру и направилась в полицию.

— Поступило обращение от 20-летней гражданки о том, что 21-летний уроженец Чеченской республики, с которым у неё были отношения пригласил её с себе домой под предлогом подарка, где повалил на кровать, с применением силы против её воли снял с неё одежду, совершил действия сексуального характера, а так же снимал происходящее на видео, — cообщил источник kp.ru

Cейчас по данному факту проводится проверка.

* Имена изменены