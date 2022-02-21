Не доверяйте миллионерам: новый телефонный развод с подменой номера раскрыли в полиции

Лариса Ремпель и ее муж Гарри Ремпель - семья предпринимателей-миллионеров. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Курьезный случай произошел несколько дней назад в элитном поселке Заречье на Рублевке. Среди дня в доме 74-летней Ларисы Ремпель раздался телефонный звонок. Лариса Михайловна, жена 75-летнего миллионера Гарри Ремпеля, подняла трубку и услышала незнакомый, но очень гневный мужской голос. Звонивший не представлялся сотрудником службы безопасности банка или офицером правоохранительных органов, как это обычно бывает.

Наоборот, мужчина обвинил Ларису Ремпель в мошенничестве. По его словам, несколько часов назад ему с номера Ларисы Михайловны позвонил некий аферист, представившийся полицейским с «Петровки 38». Мошенник получил от мужчины необходимую информацию о его счетах, обманул его и распрощался. Поняв, что ему звонил никакой не оперативник, обманутый мужчина решил перезвонить на номер телефона, с которого был звонок. Но вместо афериста, трубку взяла Лариса Ремпель. Объяснив мужчине, что она понятия не имеет ни о каких мошенниках или полицейских, Лариса распрощалась и положила трубку.

На этом странная история не закончились. В течении двух дней на домашний номер семьи Ремпель позвонили более 10 человек, которых также обманули мошенники, звонившие с номера телефона Ларисы Михайловны. Женщину очень тревожили гневные звонки обманутых людей, ей приходилось каждому объяснять, что она не имеет отношения к аферистам, а ее номером просто воспользовались.

«За два дня мне позвонили человек 10, а то и больше. И все одно и тоже говорили, что им с нашего домашнего номера звонили какие-то мошенники, представлялись полицией, «Петровкой 38». Когда люди понимали, что их обманули - они же все звонили обратно, по нашему номеру. И уже дозванивались мне, высказывали все мне, весь этот негатив. А я же здесь не при чем! Я так устала всем им объяснять одно и тоже, что решила больше не брать трубку и отключить домашний телефон», - рассказала в разговоре с KP.RU Лариса Ремпель.

Лариса Михайловна решила сообщить в полицию о странных звонках пострадавших от мошенников людей. В полиции заявление женщины приняли и начали проверку.

В настоящее время у телефонных компаний существует вполне легальная услуга по подмене номера. Функция была разработана для крупных коммерческих организаций, имеющих множество сотрудников. Предполагалось, что подмена личного номера сотрудника на один, общий номер фирмы, упростит коммуникацию бизнеса с их клиентами.

Однако, этой уловкой в промышленный масштабах стали пользоваться мошенники. Аферисты подключают услугу по подмене номера на свои устройства, меняя номер исходящего звонка на официальные номера телефонов различных силовых ведомств, банков или просто знаменитых людей и звонят своим жертвам. Поддельный номер помогает втереться в доверие и убедить человека, что на другом конце трубки не преступник, а настоящий полицейский или банкир. Также мошенники используют и просто обычные, но «красивые» номера московского региона. Считается, что звонок «из Москвы» внушает людям больше доверия, чем телефонный номер какого-то отдаленного региона.

По несчастливой случайности, так произошло и с семьей Ремпель. Их номером телефона воспользовались аферисты, чтобы обманывать своих жертв под видом полицейских.

Лариса Ремпель и ее муж Гарри Ремпель - семья предпринимателей-миллионеров. Супруги владеют крупным бизнесом в сфере недвижимости, им принадлежат множество компаний в Подмосковье. Состоятельная чета проживает в коттедже в элитном рабочем поселке Заречье на Рублевке. Цены на недвижимость в этом месте достигают 1,2 миллиарда рублей за участок.