«22 февраля в 4 утра»: Жириновский перед болезнью предсказал войну в Донбассе

Владимир Жириновский на трибуне Госдумы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За 30 лет в российском парламенте глава ЛДПР Владимир Жириновский сделал много предсказаний. Но политик редко называл конкретное время и дату события. Донбасс стал исключением. Еще в прошлом декабре Владимир Вольфович заявил прямо с думской трибуны, когда все должно начаться.

- Вы почувствуете все в 4 часа утра, 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный, когда Россия снова станет великой страной и все должны заткнуться и уважать нашу страну, – чуть ли не прокричал Жириновский.

Увы, предсказание сделано явно не в ораторском экстазе. Потом парламентарий повторил свой прогноз уже телевизионщикам:

- Майданы больше не нужны. Нужна им война. Их задача была начать войну против России, для этого они должны бомбить Донбасс. И Россия будет вынуждена встать на защиту наших граждан. Это уже не соотечественники русские, граждане другого государства. Это граждане России. Их сотни тысяч, - заявил Жириновский, добавив, что у нас был последний мирный новый год, в 2022-м «будет война».

Глава ЛДПР уверен, что 22 февраля в 4 утра наступление на Донбасс начнут украинцы.

То ли парламентарию в руки действительно попали чужие планы, то ли он просто увлекся нумерологией.

22 февраля – это единственный день в году, когда цифры получаются зеркально-симметричными. Посмотрите: 22,02,2022.

Ну а про 4 часа утра все и так понимают. В это время Германия напала на СССР. Только немцы атаку начали не просто так, а сразу после рассвета. 22 июня он как раз в 3:45. По такой логике, Украина должна развязать войну на Донбассе где-то только к 8 утра.

Смех смехом, но Жириновский в прошлом делал достаточно верных прогнозов, поэтому отмахиваться от его слов не стоит. Вот какие события политик уже верно предугадал:

В 1998 году Владимир Вольфович рассказал, что Украину «никуда не примут, ни в НАТО, ни в ЕС», но ее будут настраивать против России.

В 2012 году была предсказана революция на Украине.

В 2013-м – об угрозе жизни Немцова.