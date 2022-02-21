В Новой Москве расстреляли двоих мужчин из-за долгов

Сотрудникам полиции при поддержке бойцов Росгвардии удалось задержать двух подозреваемых в нападении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция выясняет детали вооруженного налета на частный дом в Новой Москве. Все произошло ранним утром в воскресенье, 20 февраля, на территории СНТ «Дудкино» на Киевском шоссе.

- По предварительным данным, в дом вошли двое неизвестных и открыли огонь из огнестрельного оружия в мужчин, арендующих дом, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Ранены двое уроженцев Дагестана - одному гражданину 47 лет, другому 48.

- Преступники прицельно стреляли с близкого расстояния по ногам - у каждого из пострадавших серьезное ранение, - продолжает источник. - По предварительной версии, конфликт произошел из-за старого долга.

Скорую помощь раненые вызвали сами. Оба госпитализированы в разные столичные больницы.

Тем временем сотрудникам полиции при поддержке бойцов Росгвардии удалось задержать двух подозреваемых в нападении. По данным kp.ru, это мужчины в возрасте 25 и 30 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство (до 15 лет колонии) и незаконный оборот оружия (до 5 лет).