Врач раскрыл три способа справиться с болью в спине. Вот что поможет лучше всего

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Боли в спине занимают «почетное» второе место среди причин, которые чаще всего портят самочувствие современному человеку (на первом месте - головные боли). Из-за чего у нас чаще всего ломит в пояснице? О самых распространенных реальных причинах такого недомогания kp.ru рассказал врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Павел Бранд.

В продолжение темы мы попросили опытного доктора разъяснить: что может помочь облегчить состояние при болях в спине? Насколько эффективно работают те или иные методы?

«ПРОЙДЕТ САМО ЗА 30 ДНЕЙ»

- Павел Яковлевич, давайте начнем с того, какие вообще методы лечения болей в спине есть сегодня в арсенале врачей.

- На данный момент существует несколько вариантов лечения боли. Во-первых, ожидание. Вы можете удивиться, но наблюдения показывают: 90% болей в спине проходят самостоятельно без всякого лечения в течение 30 дней. Наша задача не столько усиленно лечить, сколько ускорить этот процесс.

Исторически «золотым стандартом» считаются нестероидные противовоспалительные препараты. Их сочетают с миорелаксантами, если подтвержден мышечный компонент болевого синдрома (миорелаксанты - лекарства, снижающие тонус мышц, расслабляющие их. - Ред.). Это две основные группы препаратов.

В целом же на передний план сейчас больше выходит лечебная физкультура. Я бы сказал, что физическая терапия - это один из ведущих методов лечения болевого синдрома в спине (упражнения должен индивидуально подобрать врач по ЛФК).

Если не помогают ни вышеназванные лекарства, ни ЛФК, то следующая линия - блокада. Это процедура, когда под контролем ультразвука либо рентгеновского излучения игла с препаратом подводится максимально близко к пораженному участку. И лекарство вводится непосредственно туда. В основном для блокады применяют гормональные препараты (обладающие противовоспалительным эффектом) и местные анестетики (обезболивающие).

В случае неэффективности блокады можно попробовать еще метод радиочастотной денервации (к нерву через иглы-канюли подводится электрод, и проблемный участок нерва, вызывающий боль, фактически «выжигается». - Ред.).

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Павел Бранд.

ЧТО ДЕЛАЮТ ХИРУРГИ

- Если избавиться от боли в спине все же не удается - что дальше?

- Далее уже речь идет о хирургических методах лечения. В частности, применяется микрохирургическая дискэктомия. Это удаление межпозвонковой грыжи, а именно - разрушенных участков фиброзного кольца (то есть наружной оболочки межпозвонкового диска). Хирурги делают разрез для доступа к позвоночному столбу, скусывают дужку одного из позвонков. После этого открывается доступ к грыже, и ее хирургическим путем удаляют. Если возникнет нестабильность в позвоночном сегменте, проводится установка металлоконструкций. Все это классическая хирургия.

Существуют и «менее классические» методы, которые сейчас получили достаточно широкое распространение. Например, так называемая лазерная вапоризация диска. Ее суть в том, что через прокол подводится электрод к пульпозному ядру (составная часть диска), и с помощью лазера этот участок диска выпаривается. По идее, такая манипуляция должна приводить к втягиванию грыжевого выпячивания. Но, к сожалению, как показывает практика, далеко не всегда это происходит. Поэтому у данного метода достаточно сильные ограничения (по показаниям и по эффективности. - Ред.). Похожая ситуация и с холодноплазменной нуклеопластикой - это тоже воздействие на пульпозное ядро, но с помощью другой технологии.

Если говорить о наиболее эффективных современных подходах, то отмечу эндоскопическую хирургию позвоночника. Суть в том, что грыжевое выпячивание удаляется при помощи эндоскопического доступа через маленький, 5-7 мм, прокол. Операция происходит без повреждения целостности структур позвоночного столба, что позволяет избежать нестабильности и установки металлоконструкций.

«У МЕНЯ ГРЫЖА»: КАК БЫТЬ?

- Если человек узнает, что у него межпозвонковая грыжа, то зачастую думает: ну все, без операции не обойтись. Это так?

- Сами по себе межпозвонковые грыжи лечить не нужно.

- Вот это новость!

- На самом деле образование грыж - нормальная фаза, через которую проходит человеческий позвоночник. Лечения они требуют только тогда, когда являются причиной боли. Обычно так происходит, если грыжи сдавливают собой корешок спинного мозга и возникает радикулопатия (невралгический синдром, который проявляется в виде боли в шее, пояснице, конечностях. - Ред.). Но такие случаи составляют лишь 1-3% от всех болей в спине, не более.

- Как лечат радикулопатию?

- Если при обследовании - в этом случае требуется МРТ - обнаруживается, что межпозвоночный диск травмирует спинномозговой корешок (это называется дискорадикулярный конфликт), то назначается лечение, которое может быть как консервативным, так и хирургическим.

Первичное лечение - консервативное, то есть лекарственная терапия. К сожалению, пока нет хороших лекарств, кроме нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), для лечения болевого синдрома, связанного с воспалением корешка из-за грыжи.

- А в чем именно проблема?

- Дело в том, что в таких случаях речь идет о смешанном болевом синдроме: скелетно-мышечный плюс невропатический. И вот для лечения как раз невропатического компонента боли, связанного с повреждением спинального корешка, специфических препаратов на данный момент не существует (при других вариантах невропатического болевого синдрома эффективны противоэпилептические препараты и антидепрессанты, а здесь они работают не очень хорошо).

Если не помогают НПВС, следующий эффективный метод - так называемая фораминальная блокада. Тот самый случай, когда препараты, гормональные и местные анестетики, вводятся иглой локально, в место поражения корешка в области фораминального отверстия (фораминальные, или межпозвонковые отверстия, это места, через которые нервные корешки проходят из спинного мозга к мышцам. - Ред.).

Если и это неэффективно, то сначала нужно подождать: грыжевые выпячивания могут сами регрессировать в течение 4-12 недель. Если этого не случилось, встает вопрос о хирургическом лечении. Также оно уместно, если грыжевое выпячивание вызывает какие-либо острые неврологические симптомы. К ним относятся, в частности, нарушение функций тазовых органов (мочевого пузыря, матки, прямой кишки), слабость в конечностях.

ИТОГО

Когда не избежать операции

По словам доктора Бранда, в числе основных показаний для хирургического лечения при болях в спине такие:

- интенсивная боль, которую не удается купировать (снять) при адекватном лечении длительностью от 2 до 4 недель;

- боль в спине, сопровождающаяся выраженной неврологической симптоматикой, например, нарушением функций тазовых органов (см. выше);

- боль в спине, которая не купируется в течение 10-12 недель.

ФИЗИОТЕРАПИЯ = ЛЕГКОЕ ШАМАНСТВО

- У нас в стране при болях в спине часто назначают разные виды физиотерапии. Есть какие-нибудь убедительные доказательства, что это работает?

- Те процедуры, которые считаются физиотерапией в России, во всем мире признаются не лечением, а скорее легким вариантом шаманства. Широко распространенные у нас методы вроде электрофореза или магнитов либо мало исследованы, либо при исследовании эффективности не показали.

В то же время при острой боли в спине могут помочь такие виды воздействия, как прогревание или охлаждение пораженной области, например, поясницы. Это достаточно эффективно и доказано.

Физиотерапия в виде упражнений - в России ее принято называть ЛФК, или лечебной физкультурой - тоже доказанно эффективна.

Иглорефлексотерапия встречается во многих международных рекомендациях. Она может быть эффективна в ряде случаев при болях в спине, в частности, в пояснице (причины такого действия науке пока не вполне понятны).

Также интересен метод блокады сухой иглой: когда триггерные точки, возникающие в мышцах, разрушают при помощb прокола сухой (без введения лекарственных препаратов) иглой.

КСТАТИ

Тепло или холод?

- Павел Яковлевич, нередко при болях в спине страдальцы стараются прогреть «больное место» - надевают пояса из шерсти, прикладывают грелку и т. п. Это правильный подход, он не может навредить?

- Прогревание может облегчить боль и не противопоказано, если нет «красных флагов» (симптомов, которые могут сигналить, что причина боли - определенные заболевания внутренних органов и систем. - Ред. https://www.kp.ru/daily/27363.5/4545043/).

Если, скажем, болевой синдром не связан с онкологическими причинами, то прогревание и охлаждение в равной степени могут снижать интенсивность острой боли в спине. Холод и тепло действуют в данном случае одинаково.

ВАЖНО

При каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу

Есть несколько случаев, когда медосмотр при боли в спине нужен незамедлительно, поясняет доктор Бранд.

- Боль сопровождается температурой.

- Боль сопровождается высыпаниями - например, геморрагическими красными точками (они могут свидетельствовать о подкожном кровоизлиянии).

- Боль в спине возникла в раннем или позднем возрасте: менее 15 лет или старше 65 лет.

Все это - те самые «красные флаги», которые требуют достаточно быстрой реакции, подчеркивает врач. Поскольку такие симптомы могут сигналить, что боль в спине вызвана поражением внутренних органов и развитием воспаления. Промедление в обращении к врачу может быть крайне опасно.