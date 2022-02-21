Информационную войну за Донбасс сравнили с напряжением перед Первой мировой

Взаимные страх и недоверие могут привести к катастрофе. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Войны, подобно тому, что сказал классик о разрухе, всегда начинаются сначала в головах политиков, а потом уже выходят на поля сражений. Взаимные страх и недоверие, как признают сегодня многие историки, привели к Первой мировой. Вроде бы абсолютно неизбежных причин не было - передел колониальных владений мог бы немного подождать, - но у обеих сторон было представление о том, что договориться уже не удастся.

Российский император Николай II накануне войны вел интенсивную переписку со своим троюродным братом Вильгельмом II. И вроде бы братья хорошо понимали друг друга. Даже всеобщая мобилизация в конце июля 1914 года в России была отменена, австро-сербский кризис мог быть передан на рассмотрение Гаагского трибунала. Но через несколько дней мобилизация возобновилась, и война все же началась.

Сегодня Украина стала символом недоверия и вражды Запада и России. Для нас «евромайдан» - кровавый государственный переворот, развязавший в соседней стране гражданскую войну. Для Запада те же события - «торжество демократии», проложившее дорогу для процветания украинцев. Мы буквально живем в разных системах координат. В таких условиях, когда «белое» и «черное» у нас ну никак не сходятся, до открытого столкновения - буквально один шаг. И сейчас, похоже, нога уже в воздухе, чтобы его совершить. А пропагандистский шквал упорно толкает обе стороны в спину - к войне за Украину.

Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби в комментарии для журнала The National Interest отметил, что истерия, нагнетаемая США вокруг «вторжения» России, очень схожа с кануном Первой мировой. Он подчеркивает, что РФ считает размещение войск у украинских границ способом защититься от НАТО и помешать «самому мощному в мире военному альянсу» обосноваться поблизости. И напоминает, что нагнетание истерии привело к трагедии Первой мировой войны, в то время как недоверие и страх в отношениях России с Западом ведут к современной катастрофе. Ситуация напоминает, пишет Биби, комментарий, который Тедди Рузвельт сделал о Великобритании и Германии в 1904 году: “[кайзер Вильгельм II] считает, что англичане планируют напасть на него и разбить его флот… На самом деле у англичан нет таких намерений, но они сами находятся в состоянии панического ужаса, опасаясь, что кайзер тайно намеревается... уничтожить их флот и стереть Британскую империю с карты”.

Россия настойчиво повторяет, что не собирается нападать на Украину. Запад с маниакальным упорством подбирает все новые и новые даты для «российского вторжения». Сломать эту дурную ситуацию, которая может закончиться настоящей войной с малопредсказуемыми последствиями, пока не удается. В головах многих западных политиков, про украинских и говорить нечего, уже идут упорные бои. Довести до них мысль, что победителей в них не будет, не получается.

Многие знают выражение «Наш ответ Чемберлену», но немногие помнят, по какому поводу оно появилось. В 1927 году Англия разорвала отношения с Советской Россией, потому что та поддерживала китайских революционеров, поднявших у себя антибританское восстание. Министр иностранных дел Англии лорд Чемберлен выступил с резкой нотой в адрес Москвы. И получил резкий ответ, опубликованный в газете «Правда». В России все готовились к новой войне, которая казалась неизбежной. Но тогда пронесло, к концу 1929-го дипотношения были восстановлены.

Пронесет ли на этот раз? Все шутки о «не явившейся на войну» России уже звучат тревожно. Слепая логика эскалации недоверия и страха может закончиться катастрофой. Чтобы этого не произошло, войну из своих голов должны прогнать политики, прежде всего на Западе. Но смогут ли это сделать нечесаный Джонсон или с трудом удерживающий внимание на происходящем Байден - большой вопрос.