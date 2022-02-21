Дмитрий Песков - о беженцах с Донбасса: Люди вынуждены покидать родные дома из-за провокаций ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 21 февраля, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля вопросы, связанные с эвакуацией беженцев из ДНР и ЛНР...

- Дмитрий Сергеевич, уже двое суток идет поток беженцев из ДНР и ЛНР. И по распоряжению президента этим занимается МЧС и временно исполняющий обязанностей главы этого чрезвычайного ведомства Александр Петрович Чуприян. Хотелось бы узнать, как в Кремле оценивают всю эту работу, которая была, по сути, молниеносно организована, какие, на ваш взгляд, есть плюсы и минусы? Ну и, в частности, - работу руководства этого ведомства.

- Это преждевременно, работа только началась. - заметил Песков. - Ведомство в целом специально и создано, для того чтобы моментально организовывать такие операции.

Работа ведется, и в ней задействованы многие регионы, как вы знаете, подключены волонтеры, разные партии, в частности, «Единая Россия» тоже.

Это очень ответственная и напряженная работа, потому что это связано с людьми, прежде всего, которые вынуждены покидать свои родные дома из-за тех провокаций, которые устраивают вооруженные силы Украины.

- Я много раз бывал с Владимиром Путиным в местах, где ликвидировались последствия стихийных бедствий – от Иркутка, Забайкалья - до Архангельска и Ставрополя. И всегда это было как-то духоподъемно, решалось очень много вопросов. Я к тому, что - не собирается ли глава государства в ближайшее время побывать в каких-то пунктах, где сосредоточены беженцы? Я имею в виду не только Ростов, но и Курск, Воронеж и так далее.

- Если такие планы появятся в графике президента, мы проинформируем.

В этот же день на брифинге для российских и иностранных журналистов пресс-секретарю задали и такой вопрос:

- Информагентства сообщают о более 60 тысячах беженцев с Донбасса, которые прибыли в Россию за последние дни. Как именно они будут размещаться, в каком статусе, и какая помощь им будет оказана?

Вот что - дословно - ответил Песков:

- Помощь… Вы знаете, президент поручил правительству организовать выплаты - 10 тысяч рублей каждому беженцу.

Эта работа ведется, выплаты начались.

Что касается условий размещения, это нужно обращаться в каждый конкретный регион или в МЧC...