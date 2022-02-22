Экспорт крепкого алкоголя из России вырос на 20%: Какие русские напитки любят иностранцы

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Вот у нас постоянно говорят: надо наращивать несырьевой экспорт, гнать за рубеж не только нефть и газ, но и «продукцию перерабатывающей промышленности»... А ведь есть у нас товар, который знают во всем мире – спросите любого иностранца, с чем у него ассоциируется России, и сразу услышите его название! И с каждым годом он приносит нашей стране все больше денег: по данным федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, на экспорте крепкого алкоголя Россия в 2021 году заработала почти $200 млн. Это без учета стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения). Не пшеница, конечно, которой Россия продала почти на $9 млрд, но тоже неплохо. При этом доходы от экспорта крепкого спиртного увеличились за 2021 год на 20%.

Чем поим заграницу? Главный напиток остается традиционным - водка. В 2021 году мы отправили за рубеж 23 млн чистых, как слеза, литров самого известного русского напитка. По данным «Агроэкспорта», особенно ценят наше «белое золото» в США, Израиле, Германии, Польше.

А если вы внимательно посмотрите на статистику российского алкогольного экспорта, то, наверно, удивитесь. Что там на втором месте после водки? Российский виски? А вот и не смейтесь: напиток сей в России выпускается с 2008 года. В частности, его тут разливают более традиционные шотландские производители виски. Примерно та же история - с джином. В общем, это как с иномарками: комплектующие едут из-за границы, а собирают у нас.

Почему в прошлом году так сильно выросли продажи? В Союзе производителей алкогольной продукции это связывают с ослаблением коронавирусных ограничений в странах - главных покупателях крепкого алкоголя (Великобритания, Германия, страны СНГ и Балтии). Стали открываться рестораны, возобновились международные авиаперевозки, а соответственно, вновь увеличились закупки в магазинах Duty Free.

- У нас был провал в продажах несколько лет подряд, поэтому нынешний рост приятен. Но все-таки о рекордах говорить преждевременно: пока мы просто наблюдаем восстановление нашего экспортного рынка, - пояснил «КП» ситуацию руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Тем не менее приятно, что мы поставляем водку не только в страны ближнего зарубежья, включая ДНР и ЛНР, которые таможенная статистика учитывает как Украину, но и в Великобританию, и в США. Теперь о виски. Примерно 35% виски из того, что продается в России, сегодня здесь же и разливается из импортных дистиллятов. Почему бы его и не продавать хотя бы в ближайшие страны. Но пока речь идет о небольших объемах, в сравнении с водкой.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какие крепкие напитки Россия продает за рубеж. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Продать вино французам? Сделано!

Россия завоевывает зарубежье не только крепкими напитками. Экспорт виноградных вин за 2021 год вырос почти на 40% в долларовом измерении и почти на 30%, если считать в литрах.

Россия сейчас поставляет вино более чем в 30 стран. Основные покупатели — Украина, Южная Осетия, Китай, Казахстан, Латвия. Особо отличилась в 2021 году «Фанагория» (Краснодарский край), которая начала экспорт своего вина во Францию.

Прошедший год оказался успешным и для российских пивоваров. Будете смеяться, но за рубежом большим спросом пользуется отечественное безалкогольное пиво — его продажи особенно растут.