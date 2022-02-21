С юности боялась такого конца: однокурсница Евгении Брик раскрыла правду о её смертельной болезни

Умершая от онкологии Евгения Брик с юности боялась рака, который убил ее дедушку и отца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Друзья и близкие красавицы-актрисы Евгении Брик до сих пор не могут смириться с тяжелой утратой. Тем более, что многие из них не знали о болезни, с которой звезда "Оттепели" и "Стиляг" боролась последние несколько лет - Брик никому не жаловалась на проблемы со здоровьем. Точный диагноз ее семья держит в тайне, известно лишь, что жена режиссера Валерия Тодоровского умерла от онкологии на 41 году жизни.

Не в курсе недуга была и однокурсница актрисы Мария Чернова, однако, она помнит, как панически подруга боялась проклятого рака.

- Она рассказывала, что боится онкологии, потому что она забрала ее близких - дедушку и отца, - рассказала Чернова в студии ток-шоу "Звезды сошлись".

Отец Евгении, преподаватель физики и информатики Владимир Крейн, скончался в 50 лет, когда будущей звезде было всего 18. Для медиков такая семейная история называется "отягощенный онкоанамнез".

- Онкологические заболевания у молодых пациентов развиваются очень быстро. Меланома, например, протекает очень скоропостижно, саркома часто встречается у детей. Возможно, у Евгении Брик также была меланома или заболевание крови, не исключена онкология репродуктивной системы, - поделился своими предположениями в эфире программы онколог Петр Сергеев. - Наследственность, безусловно, влияет на развитие недуга - у Брик был отягощенный онкоанамнез. Сейчас существует масса исследований: если у родных диагностирована онкология, можно сдать всего лишь капельку крови на анализ и заранее проверить свою предрасположенность.

Кроме того, врач развеял миф о чудотворной американской медицине: по его словам, у нас лечат ничуть не хуже. Поэтому госпитализация в Лос-Анджелесе вовсе не могла гарантировать актрисе успешных результатов.

- В Америке один курс химиотерапии стоит порядка 15-20 тысяч долларов. А таких курсов надо очень много, их делают даже раз в месяц. Но на самом деле нет никакой связи между результатами лечения и уровнем благосостояния, - высказался онколог.

Говорят, близкие Евгении Брик намерены кремировать ее в США, а затем доставить урну с прахом в Россию. По словам экспертов, перевозка тела из Америки стоит более 200 тысяч долларов, урны - дешевле, однако, бюрократические процедуры сильно затягивают этот процесс.

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