Александр Чуприян: Границу пересекли более 60 тысяч беженцев. Мы всех согреем. А дети даже пойдут в школу

Границу пересекли более 60 тысяч беженцев. Фото: Александр КОЦ

- ...Здравствуйте, Александр Петрович. Силы МЧС были развернуты в Ростове-на-Дону буквально через считанные часы, после того как поступило распоряжение Президента России на этот счет. Как удалось так быстро подключиться к работе и начать прием беженцев? Или вы всегда так работаете? Или - нам просто так показалось? Или заранее готовы были?

- Во-первых, я хочу сказать, что не в самых комфортных условиях нахожусь для дачи интервью, постоянно передвигаюсь, шумы различные, поэтому не обессудьте, может быть даже обрыв связи.

- Нет, извините, Александр Петрович, тогда вы скажите, где вы сейчас находитесь, что вы видите, что посещаете.

- Я нахожусь в Ростовской области, мы смотрим пункты временного размещения (ПВР)людей, общаемся с ними.

Я побывал на переходах через границу.

Возвращаюсь к вашему первому вопросу. Я вообще здесь никакой Америки не открываю. МЧС России - это оперативное министерство, и здесь нового совершенно ничего нет, мы вас ничем не удивляем, это наша обычная работа, и мы среагировали, это абсолютно точно.

Главное, мгновенно наладить работу штабов, главного штаба, который расположен в правительстве Ростовской области, и всех оставшихся подсистем российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Какова численность группировки МЧС в Ростове-на-Дону? И, если можно, перечень основных мощностей, ПВР, чтобы показать масштаб деятельности?

- Каждый день, каждые сутки количество перешедших границу людей увеличивается - к нам, на российскую территорию. Это уже является естественным и обыденным, если мы говорим про транспортную логистику, про отработку деятельности пунктов временного размещения, про медицинское сопровождение, про сервис связи.

На самом деле, группировка наша около 2 тысяч человек только здесь. Но география с каждыми сутками расширяется, кроме Ростова-на-Дону, мы уже в 7 субъектов Российской Федерации отправили железнодорожным транспортом граждан, прибывших с территории Украины.

Более того, за сегодняшние сутки мы планируем порядка 15 составов точно так же отправить в другие регионы Федерации. Поэтому количество занятых людей исчисляется тысячами.

Но я хочу подчеркнуть, чтобы не было и упрощенного понимания – прибыли, встретили, разместили. На самом деле эти люди не от хорошей жизни оттуда перемещаются, в подавляющем большинстве это дети - школьного, дошкольного возраста.

У нас есть и специфика. Это, безусловно, время года. Это не лето 2014 года, где было все упрощенно. Специфика – это ковид, это постоянные ПЦР-тесты, которыми обеспечивают как здесь, так и в других субъектах России. Это реагирование на положительные тесты (а такие факты уже есть).

Более того, к нам обращаются с обычными вопросами, когда нужно подучить медицинскую помощь.

Также люди задают вопросы и по выплатам. Выплаты, кстати, тоже уже организованы, все больше и больше оформляется документов.

Мы подготовили памятки специальные, бланки, которые нужно заполнять, и отдали на ту территорию, и при въезде люди уже знают, что их здесь встретят. Тем, кто заполнил документы, открываются лицевые счета, если их у них нет, а если они уже существуют, то на них производятся выплаты.

Нам задают вопросы по снятию денег с карточек, с банков. Нам задают вопросы по поводу выдачи паспортов, регистрации.

Александр Чуприян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В общем, это живые люди со своими проблемами.

К нам прибывают и организации - это детские дома, где находятся дети с определенными отклонениями в здоровье.

То есть это комплекс мероприятий, которые нужно выполнять, и выполнять оперативно.

И вот в штабе проводится колоссальная, с моей точки зрения, работа - для того, чтобы все органы власти были задействованы, чтобы было синхронизировано выполнение всех задач - с аналитикой, принятием соответствующих управленческих решений.

Я сейчас здесь увидел, как работают общественные организации, ОНФ, поблагодарил студенческий корпус спасателей, который в Ростовской области. Удивительная у нас молодежь, они - ребята настоящие, они хотят, чтобы был мир везде, и стремятся к этому через свою непосредственную работу. Здесь же гуманитарная помощь сортируется и выдается.

И ещё мне уже сказали, что с завтрашнего дня детишки, прибывшие с Донбасса и прервавшие учебу, вклинятся в учебный процесс - в наш, российский. И это тоже непростая работа, все сделать, синхронизировать и запустить. Одним словом, жизнь не рассказывается несколькими предложениями. Но я хочу вас заверить, что мы однозначно понимаем поставленную переда нами задачу и мы, безусловно, все сделаем для того, чтобы как можно меньше было горя людского.

- Александр Петрович, вопрос, может быть, не совсем удобный, не обижайтесь, пожалуйста, но некоторые СМИ написали, что возникают очереди из людей. Так ли это?

- Очереди какие? Нужно понимать, что люди сюда прибыли по сигналу тревоги. Это же ведь не некий контракт турпоездки, заключенный, проплаченный. Везде существуют представители - местной власти, МЧС, колоссальную работу проводит, кстати, психологическая служба МЧС, и мы снимаем всячески напряжение.

Я вижу, что, действительно, количество людей все больше и больше увеличивается, нагрузка возрастает, где-то какая-то может быть и очередь, это вполне объяснимо.

Я уже достаточно со многими людьми переговорил. Они задают нормальные житейские вопросы. И все благодарят Российскую Федерацию... И даже если какие-то неудобства возникают, то это абсолютно временно. Более того, в подавляющем большинстве люди говорят о том, что условия их проживания там даже хуже были, чем те, в которые они попадают сейчас.

Мы стараемся, мы обязательно реагируем на всё. Кстати, мы мониторим все критические высказывания в прессе, мы на них реагируем, мы их проверяем. Вынужден сказать, что достаточно много фейковых заявлений. Жаль мне, что нас вынуждают реагировать на ложные вызовы, так сказать, но это тоже не ново, это, к сожалению, в миру существует. Мы неравнодушны.

- Это всем понятно. Завершающий вопрос. Сколько на сегодняшнее утро, 21-е число, принято беженцев и какие регионы задействованы? Вы назвали 7 регионов.

- Да, я назвал 7 регионов. А на 6.00 границу пересекли более 60 тысяч.

- А регионы какие? Это Ростов, Курск, Воронеж. А еще?

- Ростов, Курск, Воронеж, Подмосковье, Великий Новгород, Нижний, Рязань, Брянская область.

Ну, кого-то наверняка сейчас упустил, но у нас в три раза больше тех областей, где губернаторы подтвердили, что они готовы принять. Это не может не радовать…

- Александр Петрович, спасибо вам огромное. Связь ушла, вы передвигаетесь. Я думаю, молодцы все спасатели, ваши ребята. Мы вами восхищаемся и будем надеяться, что все будет хорошо...

(связь обрывается)

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