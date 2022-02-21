Игорь Нечаев возглавил рабочую группу РСПП по выполнению поручений президента в сфере экологии

Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) приняло постановление о создании рабочих групп по выполнению поручений президента России Владимира Путина. Документ подписан главой РСПП Александром Шохиным. Значительна часть задач, поставленных главой государства, посвящена проблемам экологии. Рабочую группу по квотированию выбросов загрязняющих веществ возглавил член правления РСПП, председатель совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

В ближайших планах рабочей группы: подготовка предложений по распространению на климатические проекты механизмов и мер государственной поддержки развития инвестиционных проектов, создание совместной с Роспотребнадзором рабочей группы по рассмотрению вопросов о среднегодовых предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ в воздухе, а также обеспечение внесения в законодательство изменений, предусматривающих необходимость оснащения системами автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ.

Отметим, что бизнес активно выполняет поручения президента. И, в частности, в сфере экологии, о чём недавно писала «КП». 15 февраля Комитет РСПП по экологии и природопользованию провёл своё первое заседание в наступившем году. Во встрече с бизнесом приняла участие глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая сообщила, что её ведомство продолжит активную работу с предпринимателями по вопросам предпроектной экологической оценки промышленных проектов предприятий.

Игорь Нечаев рассказал о том, что во исполнение поручения президента России Владимира Путина Комитет готов провести работу по оценке и ранжированию российских промышленных предприятий по степени их готовности к внедрению автоматического контроля выбросов, что важно для реализации проекта «Чистый воздух».

- В осуществлении этой работы всем нужны не слова, а конкретные дела, - подчеркнул Игорь Нечаев.