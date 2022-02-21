«Такого не было с 2015 года»: бои с украинскими диверсантами уже идут на территории России

Сотрудники ритуальной службы собирают неудавшегося террориста по черным пакетам и грузят в машину. Фото: Александр КОЦ

Утро в Донецке начинается не с кофе, а с просмотра ночных сводок. За окном – шум машин и беспечно бегающие по бульвару Пушкина дети, которых родители еще не вывезли из города, а на экране телефона – беспощадные строчки о новых жертвах и обстрелах. Артиллерийский огонь с каждым днем нарастает все сильнее, и за последние сутки по территории ДНР было выпущено более 2000 снарядов различного калибра. «Такого не было с 2015 года», - констатировал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Но Донецк, кажется, этого не замечает. К постоянной канонаде здесь снова привыкли, а попадания в мирный жилой сектор вызывают больше злости, чем страха.

Во дворе школы взорвался 122-милиметровый снаряд Фото: Александр КОЦ

- Очень хочется им пожелать, чтобы их дети и семьи тоже все это пережили так, как переживаем мы, - не скрывает эмоций учительница младших классов Людмила Маросина.

Мы стоим в длинном коридоре 56 школы, которая минувшей ночью лишилась практически всех окон - во дворе взорвался 122-милиметровый снаряд (как оценили прибывшие на место эксперты), разбив стеклопакеты. Слова Людмилы и злые и горькие одновременно. Человеку постороннему они покажутся неуместными. Но попробуйте на секунду представить, как надо довести педагога, чтобы она сказала это. И даже при всем при этом, она говорит, что хочется пожелать, но не желаешь. Как никогда уместен здесь штамп о том, что такой жизни не пожелаешь и врагу.

- Услышала ночью мощный взрыв, аж стекла дома задрожали, переживала, не пострадали ли наши соседи. А когда утром пришли на работу, увидели, что досталось нашей школе, - чуть успокаивается учительница.

Занятия в этой школе сейчас не проводятся – она хоть и находится в пяти минутах езды от центра, но уже считается прифронтовой. Фото: Александр КОЦ

- Часто стреляют?

- 8 лет! Не прекращают совсем, уже надоели совсем, сволочи. Больше всего страшно за детей. Смотришь в их испуганные глаза и не знаешь, что делать.

Занятия в этой школе сейчас не проводятся – она хоть и находится в пяти минутах езды от центра, но уже считается прифронтовой. Как и весь Киевский район, который примыкает к Донецкому аэропорту. Во время обострения 2017 людей отсюда эвакуировали в бронетехнике. А в 2014-2015 люди практически не вылезали из подвалов, готовя еду на улице на костре – не было ни водопровода, ни света. И, похоже, эти времена возвращаются.

- Поназаключали Минских соглашений, вот, получите и распишитесь, - матерятся работяги у школы №105 еще одного прифронтового столичного района – Петровского.

Длинными досками они забивают окон, который также в результате взрыва лишились стекол. В паре сотне метров от школы этим утром на остановке ждал автобуса шахтер, ехавший на смену. Упавшая мина разорвала его в клочья.

К постоянной канонаде здесь снова привыкли, а попадания в мирный жилой сектор вызывают больше злости, чем страха. Фото: Александр КОЦ

А телефон тем временем не умолкает. «Под удар попала больница №14», «обстреляна электроподстанция», «из-за обстрелов без воды остались более 21 тысячи человек», «в районе железнодорожного вокзала на собственном фугасе подорвался диверсант». Его разметало на 20 метров. Сотрудники ритуальной службы собирают неудавшегося террориста по черным пакетам и грузят в машину.

«В ДНР прорвались две диверсионный группы, - вибрирует телефон цитатами Эдуарда Басурина. – В их задачу входило уничтожение ракетно-артиллерийского склада. Донецк нуждается в финансовой и военной помощи России».

Фото: Александр КОЦ

По сути, Украина силами ДРГ уже начала войну. Диверсии в тылу, попытка перерезать коммуникации – это ее важные составляющие. При этом войну Киев начал уже и с Россией, действуя агрессивно и нагло. Во вторник в шесть утра пятеро разведчиков со стороны Луганской области проникли на территорию Россию, но были обнаружены. Завязался бой, в котором участвовали российские пограничники и бойцы Южного военного округа. Все пятеро диверсантов были уничтожены. Им на подмогу для эвакуации, нарушив опять же границу РФ, выдвинулись две БМП Вооруженных сил Украины. Из противотанкового оружия они были уничтожены.

Спецслужбы Украины и раньше проводили свои операции на нашей территории. Как правило, это были попытки похищения людей, которых Киев обвиняет в терроризме. Однако таких дерзких рейдов на нашу территорию до сегодняшнего дня украинцы не проводили ни разу. Заявляя о том, что Киев не планирует наступления и отрицая причастность к диверсиям и обстрелам, Украина намеренно работает на эскалацию, переходя границы как в переносном, так и в прямом смысле.

Вспоминаются слова Михаила Саакашвили, которые он сказал за несколько часов до того, как «Грады» обрушили реактивные снаряды на спящий Цхинвал: «Я предлагаю руку дружбы и партнерства всем вам. Я считаю, что мир это больше всего, чем другие категории. И ради мира мы готовы пойти на любой компромисс, на любое соглашение». Знакомо, правда?

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