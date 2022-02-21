Спасите наши души: в Донбассе остаются тысячи брошенных домашних животных

Новенький кот-скелет. Животное очень много дней голодало. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

И вместе с обездоленными людьми, без дома и без хозяев остаются тысячи кошек и собак. Так же было когда-то и в 2014-м и вот сейчас история повторяется снова.

Что с ними будет? И кто в Донбассе занимается спасением этих, казалось бы никому не нужных в такой обстановке душ, выяснил kp.ru.

Кадры из Луганска и Донецка сейчас на экранах всего мира. Сирены, отголоски взрывов, спешно покидающие свои дома люди, плач, слезы... «Будет война? Не будет? Господи, хоть бы обошлось», - у всех сейчас на устах. Многие коллеги, которые сейчас там, делятся не вошедшими в эфиры видео на своих личных страничках в соцсетях. А так все, о чем я писала выше, а еще Мурки и Васьки у покинутых людьми и кое-где уже разбомбленных домов. «Котейка вон без дома осталась», - написал под видео в Инстаграмм мой друг, корреспондент ТВ. Понятное дело, разве до четвероногих сейчас, когда людей бы спасти…

Какого же было мое удивление, когда в Фейсбуке случайно я наткнулась на аккаунт некой Екатерины Михайловой. «Ветеринарный врач, приют для кошек «Кошкин Дом». Лечу живность в Донецке», - написано у нее в описании. И посты все сплошь такого вот содержания:

«Горловка!!! СОС!!! Только что мужик на въезде возле заправки выкинул домашнего кота. Есть телефон человека, который знает, где это. Если кто может забрать временно, на пару часов, то человек перехватит потом и привезёт ко мне. Давайте душу спасём?».

Я немедленно связалась с Евгенией.

- У нас в последние дни просто вал звонков: «Уезжаем, кота некуда деть. Заберите», - рассказывает Евгения. - Вот вчера буквально было 100. А нам сейчас просто физически некуда животных взять. Все битком. Скоро я повезу первую партию кошек на устройство в Россию. Места освободятся, будем новых принимать. Но тех животных, что пострадали — ранены, больны мы берем и сейчас. Мы не просто приют, а Центр оказания помощи пострадавшим животным.

Евгения рассказала, что их с супругом приют образовался задолго до войны.

- Работаем с животными уже 26 лет. Но начинали скорее как передержка. Подбирали кошек, потом давали объявления, за рекламу платили, как-то их пристраивали. Но тогда были другие времена. Я специально выучилась на ветеринара, чтобы работа с животными была системной, сама лечу, сама провожу операции по кастрации . Потом пришел 2014 и началась совсем другая жизнь …. Когда полетели первый бомбы, пошла огромная волна брошенных животных.

Эту красавицу выкинули прямо в мусорный бак. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Приют — частный дом в поселке Еленовка, что прямо недалеко от границы.

- От нас до Украины километра 3 — 4. Падало на нас в 2014 очень конкретно. Забор разбомбило. А как-то бомба упала прямо на лужайку, 25 наших кошек погибло тогда. Они просто сидели на солнышке, грелись и вот.

- Вы сами-то как? Прятались в подвал?

- Нет, потому что дом из бетонных перекрытий, и если они рухнут, то прямо на подвал и мы окажемся как в каменном мешке — не выбраться. Поэтому просто смотрели с какой стороны огонь, перебирались на условно безопасную сторону дома и читали «Отче наш». Что еще делать?

- Все эти взрывы пугают животных, наверное?

- Совершенно нет, что удивительно. Привыкли уже. У нас даже лошадь продолжает есть, силой от кормушки не оттащишь даже в самые суровые обстрелы.

- А у нас тут все жалуются, что в новогоднюю ночь собаки стрессуют, убегают…

- Я свою собаку специально на новый год в город повезла. Так она от этих салютов даже не проснулась.

- Сейчас как у вас обстановка сейчас?

- Пока более-менее, на голову не падает, уже слава Богу. Вчера был бой километров в 7 от нас, но без жертв. Слышны взрывы постоянно. Примерно в такой обстановке мы вот уже 8 лет живем. А теперь люди бегут, по дороге избавляясь от животного. Те животные, которые в частных домах на вольном выгуле, еще более-менее способны себя прокормить: и мышку как поймать знают, и где мусорки знают. Квартирные же кошки, остаются там, где их и выбрасывают, сидят в подвалах забившись в угол, одни глаза торчат. Никакой корм они себе добыть самостоятельно не могут, как некоторые хозяева думают. Сколько мы подоставали их оттуда еле живых, просто скелетов. А выкидывают и дорогих сфинксов, и шотландских вислоухих. Какого мы только не подбирали в свое время. Собаки домашние же однозначно обречены на смерть, они к жизни на улице не приспособлены.

- Некуда забирать-то, в лагеря беженцев с животными не берут.

- Это да. Но, кстати, еще неделю назад до массовой эвакуации было много звонков, люди консультировались какие документы нужно оформить на вывоз животного. Сейчас уже таких обращений нет, только на пристрой.

- А все эти 8 лет какая ситуация была с животными?

- Тоже не очень. Вал обращений был: «Бабушка умерла, квартиру мы выставляем на продажу, коты не нужны — забирайте». Или «Еду к мужу в России, он там уже давно работает, устроился. Кот нам не нужен». Печально все это… Пристраивать бездомных тут по нашим по донецким было очень сложно, никто брать не хотел, потому что люди и про свою жизнь не уверены ни в чем. Не до котов.

- Вы только кошками занимаетесь?

- Да. По собакам у нас есть 2 приюта. Они тоже битком.

Приют Екатерины существует на пожертвования, на зарплату самой женщины — она трудится копирайтером медицинских текстов, на заработок мужа — он владелец небольшой фермы, торгует молоком. Ну и еще на пенсию матери. А котов сейчас уже около 100. И ситуация очень и очень непростая.

- Питьевой воды у нас нет и не было. Ее возят два раза в неделю, литр 3,5 рубля, если не подорожал. У нас три ёмкости по 20 литров. В каждую поездку мы заправляем, на три дня хватает нам и животным. Мы завозим сейчас из Донецка обычную водопроводную воду, я сделала запас и буду его поддерживать. Сможем ли мы ездить куда-то, если "начнется", не знаем.

А этого малыша перекинули через забор. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Будет война или нет - мы не знаем. Но из опыта прошлых военных действий , знаю, что корм для кошек пропадет из продажи в первую очередь. В 2015 году я передавала из РФ мешок корма и за доставку в Донецк платила еще столько, сколько он стоит. Не отгрузит таможня корм и склад будет пустой через три дня работы. Сухой корм нужно закупить срочно, много, месяца на два надо мешков 20. Не испортится.

Ажиотаж с бензином уже начался. Километровые очереди и, разумеется, его весь раскупят. Если фуры с бензином приедут, то запасы пополнят, если нет, то сами понимаете. В Луганске уже издали приказ - заправлять только спецтранспорт. Мы рванули и во все канистры залили суммарно 90 литров. Если не будет электричества, то хотя бы холодильник и свет мы обеспечим генератором. Выгребли почти все личные средства.

Продукты выметут с полок или нет, я не знаю, но запас круп на месяц нам надо сделать. Ближайший магазин в 7 км. Чтобы туда поехать, тоже нужно тратить бензин. Съездить за макаронами, узнать, что в продаже только порошок и водка, и при этом потратить ценный бензин - это плохо.

У нас не работают банки и нет банкоматов. Вчера у тех, кто отзывался, был закономерный вопрос - а как вы снимете помощь с карты. Все просто: есть, скажем, предприниматель, кто покупает товары в РФ, я кидаю ему на карту безнал, он мне отдает сразу нал. Мы в такой взаимовыручке все тут уже перезнакомились за восемь лет и этот канал всегда работает. Конечно, спрос на безнал сейчас меньше, но 27 тысяч рублей снять вчера удалось. Сегодня на закупку поеду.

P.S. Мышки, Мурки, Маркизы жалобными глазами постоянно смотрят на людей со страничек приюта в соцсетях. Всех их вы можете увидеть под хештегом #КотыДонецка.