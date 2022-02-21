«Единая Россия» отправила гуманитарный груз для эвакуированных жителей Донбасса

Помощь для прибывших из Луганска и Донецка, которые находятся во временных пунктах размещения, собирают региональные отделения «Единой России». Из Подмосковья беженцам направили пять тонн гуманитарного груза — это кондитерские и хлебобулочные изделия, также 40 тонн воды, кофе, средства личной гигиены, постельное белье, антисептики, электроприборы и тепловые пушки.

«МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ СПЛОТИТЬСЯ»

«Подмосковные молодогвардейцы вчера прибыли в Ростовскую область в пункты временного размещения жителей Донбасса. Поэтому информацию мы получаем оперативно, что и в каких объемах необходимо», — отметил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Еще одна фура со средствами гигиены и индивидуальной защиты, тепловыми пушками, продуктами питания выехала из Самарской области.

«Региональное отделение партии, «Молодая Гвардия» подключились к формированию гуманитарной помощи. Сегодня у нас первая партия, это средства индивидуальной защиты - более пяти тонн. Чайники, обогреватели, предметы и товары первой необходимости, которые так нужны людям», - сказал руководитель партийной фракции в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин, отметив, что в регионе сформирован и действует межведомственный штаб по подготовке к приему на территории вынужденных переселенцев и намечены три пункта размещения эвакуированных в разных муниципалитетах губернии.

Продовольственную помощь беженцам отправила и Чеченская республика - фура присоединится к межрегиональной гуманитарной колонне в Ставрополе.

«Мы выражаем свое единство с жителями Донбасса, которым сейчас приходится покидать свои дома, искать убежище для защиты своих семей, готовы к оказанию любой, необходимой помощи. В единстве народов определяется сила Российского государства, сегодня все мы должны сплотиться, чтобы защитить права эвакуированных из ЛНР и ДНР людей», - сказал руководитель исполкома Чеченского реготделения «Единой России» Адлан Динаев.

Для беженцев, которые прибыли в Воронежскую область, «Единая Россия» отправила первую партию гуманитарной помощи из Саратова. Пункты приема открыты во всех местных общественных приемных партии. За двое суток жители области и депутаты «Единой России» укомплектовали первую машину.

«Люди откликнулись быстро. Уже в выходные передавали в пункты сбора продукты, средства гигиены и другие необходимые вещи. Нужно быть готовыми к тому, что еще больше людей захотят помочь. Поэтому привлечем к работе все ресурсы – первички, партийный актив, МГЕР, волонтеров. Чтобы поступившие товары и продукты были рассортированы и оперативно направлены туда, где больше всего в них нуждаются. Работа не будет прекращаться ни в выходные, ни в праздничные дни», – отметил депутат Госдумы Николай Панков.

ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ С ОБУЧЕНИЕМ

Сегодня в течение дня грузы отправятся из Белгородской, Брянской, Тульской, Калужской, Орловской, Ульяновской областей, Дагестана и Севастополя.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объем необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской роты». Волонтеры «Единой России» уже начали оказывать психологическую и юридическую помощь беженцам, помогают детям с обучением, чтобы те не отстали от школьной программы.

Помимо этого, «Единая Россия» окажет гуманитарную помощь беженцам. Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область — в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях. Также помощь в его формировании окажут региональные отделения партии в Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях, Ставропольском крае и ряде других регионов.