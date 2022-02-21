Сыровар Олег Сирота - главе МВД: «Беженцы с Донбасса – не гастарбайтеры, разрешите им работать наравне с россиянами»

Сыровар Олег Сирота, возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ по развитию АПК и сельских территорий Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Россию приехали десятки тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. Многие из них хотели бы устроиться здесь на постоянную или хотя бы временную работу. Однако это не так просто. Дело в том, что многие беженцы имеют гражданство Украины. А значит, без трудовых патентов они не смогут работать в России. В отличие от граждан других стран Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Армения), которым для трудоустройства в нашей стране такой патент не нужен.

Известный подмосковный фермер-сыровар Олег Сирота, с недавних пор возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ по развитию АПК и сельских территорий, написал большое письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В нем он просит МВД отменить на время трудовые патенты для жителей ДНР и ЛНР, чтобы те могли трудоустроиться на общих основаниях с гражданами РФ и ЕАЭС.

По словам Олега Сироты, сельское хозяйство нашей страны по весне остро нуждается в сезонных рабочих. По оценке Минсельхоза РФ, в 2021 году регионам было нужно около 38,2 тысячи иностранных работников, которые не могли въехать в Россию из-за введенных ограничений.

- Беженцы с Донбасса уже обращаются к нашим коллегам с этой просьбой. Сотни фермеров готовы принять их на работу, а также предоставить им жилье, однако нормативы не позволяют это сделать сходу, - прокомментировал kp.ru Олег Сирота. - Законодательство по сути приравнивает граждан ДНР и ЛНР к обычным иностранцам-гастарбайтерам, которые должны долго и нудно оформлять разрешения на работу и покупать патенты (стоит это от 1400 рублей, в зависимости от региона). Мало того, люди напуганы, собирались в спешке, и многие к тому же не знают российского трудового законодательства и могут нечаянно нарушить сроки подачи документов, что автоматически приведет к аннулированию патентов. Это чрезвычайная ситуация и в связи с этим я попросил Владимира Колокольцева хотя бы на шесть месяцев приравнять граждан ДНР и ЛНР в правах к гражданам государств - членов ЕАЭС, которым патент при трудоустройстве не нужен. И принимать их на работу по паспортам этих республик. Это работящие, близкие нам люди, и помочь им - наша святая обязанность.