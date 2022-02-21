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Политика21 февраля 2022 17:43

Путин: Нам нужно ответить на вопрос о признании ДНР и ЛНР

Прошло заседание Совбеза о ситуации в Донбассе
Источник:kp.ru
Комментарии (156)Комментарии (156)(156)
Владимир Путин проводит внеочередное заседание Совбеза.

Владимир Путин проводит внеочередное заседание Совбеза.

Фото: REUTERS

Владимир Путин провел внеочередное заседание Совбеза. Главный вопрос на повестке – перспектива признания независимости ДНР и ЛНР. С подобными просьбами к президенту России за последние дни обратились депутаты Госдумы, а также главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

По словам лидера ДНР, украинские власти пошли на силовое решение конфликта. Пушилин подчеркнул, что в Донбассе высоко ценят усилия Москвы в переговорном процессе по Минским соглашениям. Однако дипломатические договоренности не мешают Киеву получать военную поддержку из-за океана и нарушать установленное перемирие.

Сайт KP.RU в формате онлайн-трансляции проследила за ходом выступлений спикеров Совета безопасности РФ. На данный момент выступающие единогласно выступили за официальное признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на возможные «непростые последствия» и давление со стороны США и НАТО.

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