Война в Донбассе ведется, в том числе, против России

Война в Донбассе ведется, в том числе и против России. Фото: REUTERS

Слушал выступления членов Совета безопасности на совещании по признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик и было мне тепло от того, что, видимо, читают меня большие люди. Потому что озвучивают они те же вещи, о которых я говорю и пишу последние восемь лет.

Что Минские соглашения были мертворожденным проектом, цель которых была только в том, чтобы Киев их не выполнял. И выполнять он их никогда не собирался.

Что механизмы контроля за соблюдением прекращения огня не работают.

Что украинская армия восемь лет безнаказанно убивает мирных жителей Донбасса с молчаливого согласия своих западных партнеров.

Что Киев издевается над своими бывшими гражданами, которые горбатились на Украину всю жизнь, а на старости лет лишены своих законных пенсий.

Что установленная блокада подорвала экономические возможности республик.

Что в центре Европы уже восемь лет продолжается гуманитарная катастрофа.

Что за это время люди в некоторых районах научились жить в подвалах. Не спускаться в них время от времени, а жить постоянно.

Что в постоянной опасности живут, в том числе сотни тысяч российских граждан.

Что по ту линию фронта собрался националистический сброд со всего мира.

Что официальный Киев на 100 процентов не контролирует свои подразделения на линии разграничения.

Что война в Донбассе ведется, в том числе и против России.

Что безнаказанность Киева дает ему иллюзию вседозволенности и рано или поздно он решится на очередную военную авантюру в Крыму.

Что люди выстрадали и заслужили право на свою независимость, отдав за нее тысячи жизней.

Жаль, что для того, чтобы произнести эти очевидные и очень важные слова понадобились восемь тяжелых и страшных лет. И жаль, что до этого момента не дожили Александр «Батя» Захарченко, Арсен «Моторола» Павлов, Михаил «Гиви» Толстых, Алексей Мозговой и другие герои Русского мира и защитники Русского Донбасса.

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