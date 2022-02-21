Признать ЛДНР надо в границах бывших Донецкой и Луганской областей

Совещание членов Совета Безопасности в Москве. Фото: REUTERS

Самую важную деталь на совещании Совбеза по признанию независимости ЛДНР неожиданно озвучил глава МВД России Владимир Колокольцев:

«Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность, - отметил он. - Но я хотел бы внести поправку - признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами».

И действительно, за линией фронта остаются и порт Мариуполя, и промышленный Краматорск, и символ сопротивления Славянск, и одна из крупнейших угольных шахт в Красноармейске, и мощные железнодорожные узлы Северодонецка и Лисичанска… Но главное – это люди, которые остаются в фактической и идеологической оккупации. Жители Донецка и Луганска никогда не смирятся с тем, что их родственники за линией разграничения, которые тоже голосовали на референдуме 2014 года, навсегда останутся на Украине.

А значит признавать надо именно в границах бывших Донецкой и Луганской областей. В конце концов в Акте о провозглашении независимости говорилось, что «Территория ДНР в признанных административных границах является неделимой и неприкосновенной». Жизнь длинная, и может быть появится окно возможностей, когда эти земли можно будет вернуть. И может быть это окно откроет сама Украина.

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