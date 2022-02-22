Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник: «Мы молимся, чтобы наших жителей защитили от расправы»

Член Контактной группы, советник главы ЛНР по внешней политике Родион Мирошник. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

- Чего вы ждете дальше?

- Все, что хотел глава Луганской народной республики заявить, он уже заявил в своем обращении. Мы находимся в тяжелейшей ситуации. Сейчас речь идет о спасении людей, которые живут и в ЛНР, и ДНР, которые подвергаются жесточайшему военному давлению и находятся в очень серьезной опасности. Насколько токсичен режим Украины, его военная группировка, которая находится возле Донбасса, мы все видим на протяжении последних трех дней. Статистика по обстрелам сегодня зашкаливает за данные самых ярких боев 2014-2015 годов. Сейчас мы на грани исторических событий. И мы уже молимся, чтобы нам протянули руку помощи и защитили наших жителей от возможной расправы, которая является не фигуральной со стороны Украины.

- О каких границах ЛНР, в которых Россия будет готова официально признать республику, может идти речь?

- У нас нет в этом двояких трактовок. У нас территория ЛНР закреплена в конституции республики. Это вся административная территория бывшей Луганской области. На всей этой территории 11 мая 2014 года, когда мы все голосовали на референдуме, более 90% людей проголосовало за выход из состава Украины. Та сторона, которая находится под контролем Украины, там огромное количество людей, которые пострадали, которые сохраняют свою верность принятому тогда решению. И тысячи людей еще сидят в тюрьмах за то, что они тогда занимались организацией референдума и голосовали. Это наш моральный долг, это наша земля. И мы не должны ее никому отдавать.

- Сейчас эвакуируют женщин и детей. Как проходит мобилизация мужского населения?

- Идет работа в комиссариатах. Люди получают обмундирование, назначения и распределяются по военным частям. Процесс идет. Я воздержусь называть цифры, это дело военных. Но процесс однозначно идет. Он достаточно активный. Даже много людей из-за пределов ЛНР, которые ищут контакты. Мне звонили много людей, которые хотят приехать, участвовать и внести свой вклад в освобождение республик от такого давления, которое над нами нависло.

- В обращении главы ЛНР и ДНР попросили главу Российской Федерации Владимира Путина не только признать независимость, но и заключить договор о военном сотрудничестве. О чем идет речь?

- Сам акт о признании независимости и суверенитета ЛНР и ДНР – это формальный политический акт признания. Но сейчас нам нужна реальная помощь. Нужна военная помощь. Нам нужно вооружение, нужны выстроенные договорные отношения о военной помощи со стороны Российской Федерации. Мы сегодня находимся под серьезнейшим ударом. И мы знаем, что у Украины есть планы, сформулированные и подготовленные, на вторжение. Мы опубликовали карты, которые показывают запланированные Украиной действия. Они подтянули к линии соприкосновения огромное количество вооружений и живой силы, техники. В любой момент они могут начать вторжение. Причем они могут это сделать даже сейчас, когда этот вопрос находится в ожидании принятия решения главой России.