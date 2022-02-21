Путин на Совбезе обсудил независимость Донбасса

21 февраля Владимир Путин провел заседание Совбеза. Фото: REUTERS

21 февраля Владимир Путин провел судьбоносное заседание Совбеза. Президент предложил обсудить один единственный вопрос: признать или нет независимость Донбасса. В отличие от дежурных совещаний последнего времени, эту тему высшее руководство собралось обсуждать лично. Президент сел за большим белым столом на отдалении от остальных – даже сейчас надо помнить о коронавирусной безопасности.

Перед началом глава страны снял с руки часы и положил перед собой. То ли, чтобы не отвлекаться на время. То ли потому, что сам волновался.

- Россия изначально делала все для того, чтобы мирными средствами, мирным путём разрешить все возникшие противоречия (на Донбассе – Ред.). Тем не менее, киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях, и, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз, - с сожалением заключил президент.

Путин заявил, что Киев не собирается выполнять старые соглашения. Вся история переговоров показывает это.

- Более того, они публично об этом многократно уже заявили – и на самом высшем государственном уровне, и на уровне министра иностранных дел, на уровне секретаря совета безопасности. В общем, ясно для всех: реально по этому минскому «Комплексу мер» делать ничего не собираются, - сообщил лидер страны.

Дальше он рассказал, почему принятие Украины в НАТО так опасно для нас.

- Нам говорят, и вы об этом знаете, что некоторые страны НАТО против того, чтобы Украина стала членом альянса, тем не менее, несмотря на то, что они против, в 2008 году в Бухаресте подписали меморандум, который открывает Украине и Грузии двери в НАТО. На мой вопрос, зачем же вы это сделали, ответа нет. Под давлением Соединённых Штатов – вот ответ. Но если они сделали один шаг под давлением Соединённых Штатов, где у нас гарантии, что они не сделают и второго шага под давлением? Таких гарантий нет, - заключил президент.

Закончив со вступлением Путин попросил всех членов Совбеза высказать свое мнение насчет независимости Донбасса.

- Каждый из вас знает. Я специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал. Ваше мнение заранее не спрашивал. И то, что происходит сейчас – происходит с чистого листа. Я хотел узнать ваше мнение без всякой предварительной подготовки, - заверил руководитель государства.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ – НЕ МЕНЮ

Первым после президента выступил глава МИД Сергей Лавров. Дипломат напомнил, как идут переговоры с НАТО. США по-прежнему не готовы гарантировать нам безопасность границ и нерасширение военного блока.

- В этом документе, мы подчеркнули главное, что наши предложения не являются чем-то вроде меню, из которого можно выбирать, они не являются ультиматумом, просто они опираются на абсолютно очевидную вещь, что ситуация в мире может быть решена только комплексно, - заметил Лавров, добавив, что Вашингтон размывает переговоры, выделяя второстепенные требования.

- Подытоживая оценку: есть подвижки. Последовательность и принципиальность нашей позиции встряхнули США и союзников. Заставили взять в проработку предложения по ослаблению напряженности, - заключил глава МИД.

- Сегодня до двух часов ночи разговаривал с президентом Франции. Он уверен, что есть изменения в американской позиции после начала переговоров. На вопрос: в чем изменения, - он ответить не смог, - саркастично заметил Путин.

ДОНБАСС УКРАИНЕ НЕ НУЖЕН

Дальше слово взял замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Он от нашей страны участвует в мирных переговорах по Донбассу.

- Сегодня стало совершенно очевидно, что ни Украине, ни ее западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен на любых условиях, - рассказал член Совбеза. - А экономически (они стараются – Ред.) возложить на Россию содержание Донбасса. Многие знают, какие астрономические суммы нам приходится тратить на поддержку этих территорий.

Дмитрий Козак в деталях объяснил всю сложность переговоров. В Киеве считают, что вносить изменения в собственное законодательство может только Украина. Но когда мы спрашиваем, будет ли учитываться мнение руководства ЛДНР, все разводят руками.

- Напрямую разговаривать с республиками Киев не хочет, только через Россию. А как только Россия предлагает шаги урегулирования, начинается истерика по поводу того, что Россия вмешивается во внутренние дела Украины, - описал нелепость переговоров Путин.

На вопрос президента, будет ли когда-нибудь Киев выполнять Минские соглашения, Козак честно ответил:

- При обычном развитии событий – не будут.

ГОТОВЯТСЯ ПРОВОКАЦИИ

Министр Обороны Сергей Шойгу сообщил, сколько сил Украина сосредоточила около ЛДНР:

- 59,3 тысяч солдат

- Точка-У (тактический ракетный комплекс).

- 345 танков

- 2160 броневиков

- 820 орудий

- 160 систем залпового огня, включая Смерч.

- Это говорит о том, что готовятся большие, серьезные провокации либо готовится силовой вариант решения вопроса по Донбассу, как минимум, - заявил министр обороны. – Тяжелая техника и артиллерия меняют дислокацию, идет смена радиочастот переговоров украинских подразделений. Помимо этого, конечно, все, что связано с той активностью на передней линии. Я имею в виду обстрелы.

Министр добавил, что Украинские разговоры о возращении ядерного оружия – не пустой звук.

- Заявление Зеленского о том, что Украина хочет вернуть статус ядерной страны опасно. За годы советской власти там были созданы возможности для создания такого оружия и его носителей. Если упомянуть, что ядерное оружие, тактическое оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. Я упоминал уже «Точку-У» - совершенно спокойно ставиться. Есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности гораздо большие, чем возможности у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят со всех уровней и занимаются соглашениями о том, чтобы эти страны были денуклиаризированны, - сообщил министр обороны.

-В этой ситуации нам не оставили выбора. Поэтому я однозначно говорю "да". Да, надо признавать, - резюмировал Шойгу предложение по Донбассу.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев тоже согласился с признанием независимость ЛДНР.

- То, что касается Донецкой народной республики, Луганской народной республики: народ натерпелся, уже больше просто мучить их нельзя. Я понимаю, что мы должны поддержать решения, которые Дума рекомендует вам как президенту принять, - заявил он.

ОСТАВИТЬ В СТАРЫХ ГРАНИЦАХ

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о захвате украинского диверсанта:

- Сегодня в ночь две диверсионные группы военных Украины вышли на границу с Россией в Луганской области и с территории Мариуполя. В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке министерства обороны эти две диверсионные группы были уничтожены. Один из военнослужащих Украины захвачен в плен.

- Я абсолютно убежден, необходимо реализовать право жителей Донбасса на защиту. Убежден, что принятие решения о признании этих республик как раз и будет способствовать этому, - заявил Бортников.

Глава МВД Владимир Колокольцев поддержал коллегу.

- Однозначно необходимо признавать эти республики. Но я бы хотел внести поправку – признавать в тех границах административных, в которых эти республики и их народы находились до оккупации вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя – и заканчивая историческим границами, - заявил начальник полиции.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин добавил, что новости про российское вторжение сочиняют в Вашингтоне.

- Пресловутый тезис о планах российского руководства "вторгнуться" на территорию Украины рожден в стенах Государственного департамента США и раскручен до таких пределов, что уже просто напоминает пропаганду войны, - сказал он.

- Сделано это для того, чтобы попытаться спровоцировать киевский режим на очередную попытку решить проблему Донбасса военным путем. Этого допускать, конечно, мы просто не имеем права, - добавил Нарышкин.

Глава разведслужбы в какой-то момент запутался, что же обсуждает Совбез.

- Предложить им (Западу – Ред.) в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир. В противном случае, мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится, - заявил разведчик.

- Что значит, в противном случае. Вы предлагаете начать переговоры? – уточнил президент

- Нет, я… - замялся Нарышкин.

- Или признавать суверенитет?

- Нет, я… Я поддержу предложение о признании.

- Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо.

- Поддерживаю предложение о вхождении ДНР и ЛНР в состав России.

- Мы об этом не говорим. Мы говорим о признании независимости или нет.

- Да, я поддерживаю признание независимости, - определился в конце Нарышкин.

ГОТОВЫ К САНКЦИЯМ

Премьер Михаил Мишустин заверил, что Россия готова к последствиям, если мы признаем независимость Донбасса.

- Много месяцев ведем подготовку к возможной реакции на признание ДНР и ЛНР. Я имею в первую очередь импортозамещение, анализ рисков. Риски хорошо проработаны. Нам понятны вопросы, связанные с ограничением импорта высоких технологий, - рассказал глава Кабмина.

Мишустин сообщил, что под эгидой Минфина и Центробанка в ведомствах «сформированы группы».

- Потеря темпов для России невозможна. Только так мы сможем катализировать процессы импортозамещения и выполнить национальные цели развития. Необходимо донести нашу позицию (по Донбассу – Ред.) и в случае, если не будет подвижек, признавать ДНР и ЛНР, - заключил премьер.

ДАВЛЕНИЕ БУДЕТ ЗАПРЕДЕЛЬНЫМ

Медведев рассказал о своем опыте признания независимости республик в 2008 году.

- Если говорить о ситуации вокруг Донбасса – эти территории Украине не нужны. Это разменная карта в торговле за статус Украины. Жители поддержку не получают. Действующему президенту исполнение Минских соглашений не нужно. Поскольку оно будет препятствовать в переизбрании на должность президента, - объяснил Медведев.

- Я неплохо помню 2008 год. Мне пришлось принять решение о признании Южной Осетии и Абхазии. Да, сейчас есть сложности и проблемы с этим. Но мы сохранили жизни тысячам людей на этих территориях. Сегодня ситуация сложнее. Масштаб потенциального конфликта несопоставим, - заявил зампредседателя Совбеза.

Политик заметил, что с другой стороны, сейчас и проще.

- Мы знаем, какой будет реакция: проблемы, трудности, предложения по санкциям. Мы понимаем, что давление будет запредельным. Но понимаем, как ему противостоять. Будет трудно, но через некоторое время при умелом управлении ситуацией напряжение начнет спадать. Так устроена история: от ситуации устанут, и сами будут просить нас к возврату к дискуссиям. Здесь, как у Булгакова: не просите, придут и все предложат, - рассказал Медведев.

- Скажем прямо, Россия для мирового сообщества значит на порядок больше, чем Украина. Если ситуация будет развиваться как развивается, то единственный выход: признание независимости, - заключил политик.

ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА

Президент дал слово и главам обеих палат парламента.

- Госдума приняла решение - мы обратились к вам с просьбой. Это решение не было спонтанным, мы предлагали разные варианты. Но большинство высказалось за немедленное обращение к президенту о признании независимости ЛДНР, - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Семь лет происходит гуманитарная катастрофа. Киевский марионеточный режим не может ничего решить. Стоило Байдену щелкнуть пальцами – сняли генпрокурора. Если бы хотели, чтобы закончился конфликт, дали бы указания, они бы сели за стол переговоров и выполнили Минские соглашения, - заметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, добавив, что конфликт нужен западу, как антироссийский проект.

- Нас называют агрессором, но мы ни разу не заявляли о санкциях против Украины. Мы поставляем электричество, бензин, которым они заправляют танки, поставляем газ и много чего другого, - уточнила Матвиенко

СКОРОЕ РЕШЕНИЕ

- Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято. Сегодня! Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, - заявил в конце Совбеза Путин.

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