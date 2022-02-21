Геннадий Зюганов о признании ДНР и ЛНР: Ситуация накалилась до предела

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Геннадий Андреевич, как вы оцениваете решение о признании Донецкой и Луганской народных республик?

- Как очень своевременное.

Хочу особо подчеркнуть, что ситуация накалилась до предела.

Самое, конечно, трагичное, что все происходящее может поджечь у нас большую войну. Поэтому сейчас надо максимально всем мобилизоваться и все сделать для того, чтобы остановить этот угар и беспредел.

Признание ДНР и ЛНР, конечно же, поможет нам в этом.

И ещё что очень важно. Речь же не идёт только лишь признании территорий.

- А как же Минские соглашения?

- Речь идет не о нарушении Минских соглашений, а речь идет о том, чтобы защитить право наших народов жить в мире и дружбе.

Когда говорят – вот это война между русскими и украинцами – это неправильно. На Донбассе и русские, и украинцы, и в Крыму три языка – русский, украинский, татарский – это будет борьба против нацистов, бендеровцев, против провокаторов, против мерзавцев, которые ничего общего не имеют ни с нашей историей, ни с культурой.

Что касается американцев и англичан, посмотрите, как они сейчас усердствуют. Они заставили на Украине согнать все войска почти свои к Донецко-Луганскому региону. Сосредоточили там чуть ли не более 100 тысяч на одном пятачке 40-50 километров. Просто на убой послали и пытаются поджечь эту грязную войну.

Вообще это преступление против Украины, каждой семьи, каждого человека, каждой матери. Они должны понимать, народ Украины должен, прежде всего, подняться против этого беспредела.

Я не знаю, карманный беспомощный Зеленский ничего не может. Их руководство кроме наживы ни фига не видят. И вот они там сейчас вместе с американскими ЦРУшниками поджигают эту войну. Уже эвакуируют свои посольства. Сами разбегаются, а тут не хватает одной спички. А когда сгоняют такое количество войск – там и спецназовцы, провокаторы, и те, кто вырезал целые кишлаки на Ближнем Востоке, собираются там, можно в любую минуту ожидать какой хочешь провокации.

- А что нам даёт официальное признание ДНР и ЛНР?

- Это означает, что мы официально заявляем: на территориях этих двух республик официально проживают наши граждане - имеющих наше гражданство там порядка 700 тысяч.

И мы защитим наших соотечественников, проживающих там, всеми средствами. Если потребуется, используем и Вооруженные силы.

Это и защита украинского народа от этих беспредельщиков, это и защита наших огромных просторов, и нашего будущего. И в этой связи американцы и вся эта свора должны знать об этом.

Кстати, не хотят этой бойни ни в Германии, ни во Франции, ни в Италии, ни в Испании. Вот они тут сейчас какие-то там поставляют военные снаряжения. Просто они участвуют в этой американизированной провокации и и рискуют сами заплатить за это.

- А как теперь, в этих новых реалиях, быть с гарантиями безопасности, на которых настаивает Россия?

- Если американцы не пойдут навстречу тем предложениям, которые сформулировал Путин, то официально надо заявить – мы готовы разместить в этой полосе – кстати, Лукашенко об этом говорил – и ракеты малой и средней дальности, и взять на прицел те центры, которые поджигают войну и угрожают нам.

Я уверен, что это отрезвляюще подействует на всех. Поэтому надо принимать решение и двигаться дальше. Потому что отступать совсем некуда. Отступили уже дальше некуда. Пружина сжалась, она обязательно раскроется. Но важно, чтобы это была умная, грамотная и очень ответственная политика. Учения, которые проводим, это прекрасно, но оппоненты и, прежде всего, англосаксы, должны понимать, что такое горячая война. А они горячую войну вести не умеют, они ее продули в Корее, они с позором продули ее во Вьетнаме и они бежали, слома голову.. Они не вояки на поле боя, но поджигать, организовывать провокации большие мастера. Вот надо уйти от этой провокации и официально об этом сказать, признав республики и оказав необходимую помощь. Надо, чтобы эти провокаторы знали, что для них это будет тоже огромная опасность.

- Понял. Спасибо огромное.

- Пока они не почувствуют этого, поверь мне, они и дальше будут заниматься провокацией.

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