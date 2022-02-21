Обращение президента РФ Владимира Путина по вопросу признания ДНР и ЛНР: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

21 февраля президент России Владимир Путин собирается обратиться к россиянам по вопросу о признании независимости ДНР и ЛНР.

Ранее сегодня президент провел внеочередное заседание Совбеза страны. На нем был поставлен вопрос о возможности признания независимости республик.

Напомним, что накануне с просьбами об этом к президенту России обратились депутаты Госдумы, а также главы республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

На заседании Совбеза президент напомнил, что Россия изначально делала всё для того, чтобы мирным путём разрешить все возникшие противоречия на Донбассе. Но очевидно, что Киев не собирается выполнять старые соглашения. По словам Владимира Путина, украинские власти в предыдущие годы уже дважды проводили карательные операции в Донбассе.

- Судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз. Все эти годы – я хочу это подчеркнуть – все эти годы над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались. Постоянные обстрелы, блокада, - сказал президент на Совбезе.

Отдельный, но тесно связанный с этим вопрос - гарантии невступления Украины в НАТО.

- Если Россия столкнётся с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут, - отдельно подчеркнул президент.

Окончательное решение должен принять президент Владимир Путин. 21 февраля он выступит с телеобращением по вопросу признания ДНР и ЛНР.